AI伺服器廠 全球大擴產

AI伺服器夯，進入第4季後已有不少採輝達（NVIDIA）AI-GPU架構AI伺服器啟動出貨，訂單能見度明確，大廠對後市需求樂觀度看增；代工大廠為因應增長需求，在全球啟動擴產，包括廣達、緯創與緯穎、英業達等皆在海外尋找新廠據點。

英業達近年積極衝刺AI布局，搭載超微（AMD）最新MI300系列GPU架構AI伺服器，將自明年第1季出貨，屆時將為整體AI伺服器增添新動能，加上目前搭載輝達晶片伺服器已啟動出貨，內部預估第4季AI伺服器及傳統伺服器表現，都有機會較上一季增溫。

針對海外布局，英業達已選定在泰國設置新生產據點，該廠已動工，客戶認證時間在2024年第4季，最快2025年第1季量產；墨西哥新廠未來生產規模將等同於中國大陸廠區，現已投產，在手訂單如果要完全滿足，預計要等到2024年第4季。英業達也看好AI伺服器在未來二、三年將呈雙位數成長。

緯創旗下伺服器大廠緯穎，位於大馬柔佛州士乃機場城第一期伺服器整機櫃組裝新廠近期舉行開幕儀式，提供超大型資料中心客戶更多整機櫃組裝服務。

前段伺服器主機板產線第二期工程也將在明年完建、投產，屆時緯穎針對東南亞地區雲端服務及客戶，可提供高端AI伺服器和先進冷卻技術。

廣達近年也積極在北美及東南亞布建伺服器產能，今年除新增越南據點、建置新廠，也針對美國廠區擴建新產能，旗下加州Fremont廠一直都是伺服器在美重要後段組裝廠，雖然近年已數次擴充，但手上CSP建置資料中心需求不斷增溫，近日又增資田納西廠，再度擴充產能。

廣達旗下雲達科技總經理楊麒令指出，其實這兩年已擴產很多，但產能還是不夠。目前來看，明年廣達伺服器可能會成長不少，須繼續擴產。

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