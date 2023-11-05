手機業擺脫谷底 將迎春燕

全球智慧手機歷經長達一年半寒冬期後，近期各大品牌廠庫存去化總算接近尾聲，加上雙11購物節及歐美耶誕節旺季加持，有助業者加速去化庫存，讓產業明年喜迎春燕歸來，並挹注台積電、鴻海、大立光、聯發科、穩懋等國內手機供應鏈營運加溫。

手機處理器龍頭廠高通近期在財報會議釋出正向消息，樂觀看待智慧手機市場出現復甦跡象，加上手機鏡頭大廠大立光也於法說會指出，第4季手機市況不悲觀，均顯示手機市場需求已從谷底翻揚，邁向復甦之路。

不光是手機關鍵零組件業者看好產業有望回溫，功率放大器（PA）龍頭穩懋日前也指出第4季產能利用率將持續提升，且已看到中國大陸智慧手機庫存恢復至正常水位，拉貨動能比第3季顯著放大，顯示出手機需求已露出曙光。

圖／經濟日報提供

根據資策會產業情報研究所（MIC）最新數據指出，今年全球智慧手機出貨量預估年減7%來到11.2億支，創近十年以來新低，2024年智慧手機市場會平緩成長，出貨量較今年增長3%。

業界人士表示，明年全球智慧手機出貨量重回正成長軌跡，雖然現階段保守預估僅年增3%，若美國升息趨緩或結束，通膨不再惡化，全球景氣有望復甦，屆時智慧手機出貨量有機會上調。

此外，今年第4季是手機品牌廠加速去化庫存關鍵季度，無論雙11購物節或歐美耶誕節，都會有許多舊款機種降價促銷，新機種則會搭配各項手機配件好禮，吸引買氣升溫。

法人指出，從目前台系手機供應鏈反饋來看，手機產業已擺脫谷底，明年會比今年好，但出貨量能否重回過往平均水準或相對高點，仍有待評估，主要是全球政經情勢仍不穩定，現階段仍無法準確預測明年市場景氣。

在手機品牌廠新品動態方面，龍頭廠三星預計明年第1季將發表新款旗艦機Galaxy S24系列，若銷售量能顯著優於前代的機種，意味手機市場需求已重回正軌。

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