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聯發科家庭日首辦路跑！蔡明介：26年跨三大洲永續發展

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
聯發科家庭日首辦永續路跑。圖／聯發科提供
聯發科家庭日首辦永續路跑。圖／聯發科提供

聯發科（2454）今（4）日首度舉辦永續路跑家庭日，由董事長蔡明介鳴槍起跑，在執行長蔡力行、總經理陳冠州一同帶領下，總計超過1萬名員工及其家人熱情參與。蔡明介致詞時表示，聯發科在追求企業永續成長的同時，也致力於推動地球的永續發展，自己很高興看到超過一萬名的員工帶著家人來共襄盛舉，參加這個有意義的路跑活動。

聯發科「永續路跑家庭日」今日在新竹科學園區內舉行，設計4公里及10公里路線，行經園區中5處聯發科技據點，10K路線更延伸至26年前聯發科技創立時的起家厝，賽道沿途擺放新竹特色在地補給品，並將環境永續的概念結合在活動各細節中，讓參與者在跑步過程中，體驗並培養對社會與環境的愛護精神，用行動支持永續未來。

蔡明介指出，打造環境永續的低碳綠色營運，是聯發科技推動 ESG 的重要使命之一，公司長期致力於節能減廢、推行綠色採購、攜手上下游夥伴共同打造強韌的生態體系，共創零碳家園，2022年更積極規劃減碳路徑，積極推進淨零時程，預定 2030年在範疇三的上下游溫室氣體排放量相較於2020年減少25%，以達到2050 年溫室氣體淨零排放目標。

蔡明介表示，今天的路跑路線，特別連結聯發科技在新竹科學園區內的5辦公大樓，希望同仁們及家人在經過聯發科技各棟建築時，都能像他一樣感受到滿滿的驕傲及榮耀，感謝各位同仁的努力不懈，以及同仁家人的支持，聯發科才能在26年間，從20多人的團隊，成長到今日橫跨全球三大洲，全球將近19,000人的公司，期許各位秉持一貫精神，讓我們持續開創新局。

聯發科指出，此次員工及家人一同參與永續路跑，每跑一公里，聯發科技即捐贈26元，累計每跑26公里再捐贈一棵樹，創造永續的生活環境，為地球及後代子孫留下一片淨土。今日總計捐出2,000棵樹給慈心有機農業發展基金會；另外也捐贈一台玩具圖書行動車給台灣玩具圖書館，嘉惠偏鄉兒童，行動車可將玩具、書籍等送至偏遠及資源較匱乏的學校社區，期盼有效縮短城鄉差距帶來的落差。

聯發科董座蔡明介。圖／聯發科提供
聯發科董座蔡明介。圖／聯發科提供

聯發科 路跑 蔡明介

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