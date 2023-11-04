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AI指標廣達、英業達、緯穎下週法說 市場聚焦出貨表現

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠超微、及伺服器龍頭美超微本週同步替AI後市按讚，帶動台鏈大廠走勢回升，而台股也受多頭氣勢影響展開反彈攻勢，全周上漲373.04點，周線漲幅2.31%，中止連二黑。隨重量級法說行情將在下周登場，包括廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）等多檔AI指標逐一登場。目前國內伺服器業者皆已啟動出貨，市場預估，隨著出貨逐步放量，後續營運表現也將走升。

近日AI題材受美國啟動AI禁令影響，走勢呈現反覆震盪，不過在超微（AMD）執行長蘇姿豐與美超微執行長梁見後的力挺之下，總算讓AI股取回多頭漲勢，而緯創旗下伺服器大廠緯穎及代工大廠英業達等也接連發布召開法說會的消息，吸引投資人關注。其中，緯穎將於11月7日下午參加凱基證券舉辦的法人說明會 ，並由陳昌偉財務長現身說明近期營運概況，吸引投資人關注。

英業達今年受到一般型伺服器投資放緩影響，全年伺服器估較去年衰退，而公司也宣布將於下周召開法說會，市場相當關注AI伺服器出貨情況、美國AI禁令對中國業務的影響，不過市場看好明年伺服器產業將迎來復甦，加上AI伺服器續增溫，明年伺服器營收將重拾成長。預估第4季伺服器有機會較上一季成長，其中AI伺服器也會較上一季增溫。

英業達近年衝刺AI布局，客戶囊括晶片大廠超微（AMD）等，而旗下搭載超微（AMD）最新MI300系列GPU架構的AI伺服器新品，雖一度受到缺料影響，不過已有所緩解，預計自明年第一季起開始出貨，屆時將為整體AI伺服器出貨增添新動能。至於美國對中國AI晶片禁令的影響，公司目前伺服器出貨至中國的占比僅10%，若針對AI伺服器的話占比更低，因此禁令影響尚屬有限。

廣達已透過旗下雲達搶進AI伺服器市場，搭上美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）打造全球第一台NVIDIA MGX架構超大規模HPC-AI伺服器系統，而公司對於後市不看淡，並看好AI伺服器業務表現會再成長，而AI伺服器營收占比，也將再持續擴大，截至去年比重就已超過五成，隨著出貨逐漸放量，看好明年整體營收可望年增雙位數百分比。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

伺服器 AI 超微 英業達 緯穎 廣達 法人說明會

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