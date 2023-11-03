台灣大攜手諾基亞聯發科 完成台灣首次5G RedCap測試
台灣大哥大、諾基亞、聯發科三方合作，今天宣布完成台灣首次5G物聯網IoT技術RedCap（Reduced Capability）測試，將加速低功耗物聯網應用發展。
台灣大今天透過新聞稿指出，在5G頻段下，透過諾基亞的系統網路、聯發科的終端設備，成功驗證RedCap技術具備低能耗、低成本、高速率3優勢，且能以低於5G NR技術近40%的終端價格成本，提供高於4G NB-IoT技術近千倍的傳輸速率，填補4G NB-IoT、4G LTE、5G NR等技術中間的產品缺口，滿足各行業多樣物聯網應用場景的網路需求。
台灣大哥大資深副總暨技術長郭宇泰表示，台灣大自2021年完成5G獨立組網（SA）技術審驗後，持續尋求更有效地利用5G SA技術提升網路服務的方案。
台灣大說明，RedCap技術可為未來工業物聯網傳感器、穿戴式裝置等需要長時間運行的終端裝置，提供網路連結傳送的技術基礎，更有利於人工智慧與物聯網服務相結合的進一步發展，並有效提高運行效率。台灣大哥大將持續進行RedCap於5G頻段上的測試，並觀察終端普及性與服務技術成熟度狀況，於適當時機推出服務。
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