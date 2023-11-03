志聖旗下福盟轉投資大陸設子公司 布局智慧製造 AI 硬體
志聖（2467）今（3）日公告子公司福盟有限公司董事會決議設立大陸子公司，投資方式由旗下蘇州創峰盈餘匯回福盟有限公司，轉投資大陸子公司蘇州創峰光電智能科技有限公司3,000萬美元，該公司營業項目為智慧基礎製造裝備銷售；人工智慧硬體銷售；電機及其控制系統研發等。
志聖公告提到，相關投資為長期股權投資，3,000萬美元將於投審會通過後分批匯入。
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