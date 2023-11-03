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華新參與華邦電現金增資案 總認購金額不超過12億元
華新麗華（1605）今（3）日召開重大訊息記者會，華新指出，經董事會通過，參與華邦電子股份有限公司現金增資案 ，由於華邦電子為本公司有派任董事之關係人，特此說明。
華新發言人文德誠表示，華邦電子為本公司持有約22.21％的轉投資，為因應其未來營運成長所需，經華邦電子董事會決議通過，現金增資2億股，每股發行價格22元，共計籌措資金44億元，本公司考量華邦電子所處產業前景展望可期，配合本公司長期投資規劃，於今日董事會通過，參與華邦電子現金增資案，總認購金額不超過12億元。
華新今日同步公告第3季財報，第3季稅後純益16.34億元，年減82.7％，每股稅後純益0.41元，較去年同期的2.63元衰退；累計今年前三季稅後純益47.50億元，年減74.6％，每股稅後純益1.24元，較去年同期的5.37元衰退。
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