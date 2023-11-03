快訊

高球／威震世界！台灣女將許淮茜奪60年來首面世錦賽個人金牌

驚人經歷曝光！女檢察官「讓死人復活」 曾偵辦高雄夫妻命案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華新參與華邦電現金增資案 總認購金額不超過12億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新麗華（1605）今（3）日召開重大訊息記者會，華新指出，經董事會通過，參與華邦電子股份有限公司現金增資案 ，由於華邦電子為本公司有派任董事之關係人，特此說明。

華新發言人文德誠表示，華邦電子為本公司持有約22.21％的轉投資，為因應其未來營運成長所需，經華邦電子董事會決議通過，現金增資2億股，每股發行價格22元，共計籌措資金44億元，本公司考量華邦電子所處產業前景展望可期，配合本公司長期投資規劃，於今日董事會通過，參與華邦電子現金增資案，總認購金額不超過12億元。

華新今日同步公告第3季財報，第3季稅後純益16.34億元，年減82.7％，每股稅後純益0.41元，較去年同期的2.63元衰退；累計今年前三季稅後純益47.50億元，年減74.6％，每股稅後純益1.24元，較去年同期的5.37元衰退。

華邦電 增資

延伸閱讀

華邦電前三季每股-0.19元 拚轉盈

威剛、華邦電 四檔搶鏡

外資大賣台股逾150億元 砍了營收創3個月新高這1檔

華邦電、旺宏 四檔俏

相關新聞

蘋果iPhone、Mac銷售兩樣情 台廠供應鏈喜憂參半

蘋果在今日台灣時間凌晨公布最新財報，從產品銷售表現來看，執行長庫克（Time Cook）指出，iPhone 15首周銷售...

獨家／鴻海低軌衛星珍珠號11/7升空 仁寶地面終端五哥跑最前

鴻海（2317）第一枚立方衛星「珍珠號」將於11月7日（火箭方暫訂日期）搭乘Space X獵鷹9號升空，這枚集結各方力量...

華新參與華邦電現金增資案 總認購金額不超過12億元

華新麗華（1605）今（3）日召開重大訊息記者會，華新指出，經董事會通過，參與華邦電子股份有限公司現金增資案 ，由於華邦...

聯寶無線充電模組衝出貨 前十月營收創公發以來同期新高

聯寶（6821）今（3）日公布2023年10月合併營收4,101萬元，月減5.4％，年減20.7%，主因去年基期較；累計...

10月動力電池價格跌幅收斂至約2% 預期跌勢持續至2024年

TrendForce表示，由於動力市場整體需求不足，電芯廠商庫存回補的意願降低，目前以消化現有庫存為主，導致沒有足夠需求...

研調：美國消費者延後智慧機升級 iPhone 出貨年減有原因

研究機構發布最新分析顯示美國消費者正延後智慧機升級。Counterpoint Research最近發表了關於2023 年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。