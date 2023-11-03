張忠謀獲首屆李國鼎獎

台灣半導體產業舉世聞名，台積電也因此有了「護國神山」的稱號。不過近日有一名網友好奇，台灣身為島國能發展成已開發國家實屬不易，過去也有許多備受矚目的產業，但他發現近年產業萎縮的跡象越來越明顯，因此詢問鄉民「除了半導體，台灣還有哪些能拿來說嘴的產業呢？」

2023-11-02 21:34