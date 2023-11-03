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張忠謀獲首屆李國鼎獎

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

李國鼎科技發展基金會昨天宣布第一屆李國鼎獎得主，由台積電創辦人張忠謀獲獎，基金會預計將於九日舉行頒獎典禮，總統蔡英文、多位科技產業界大老均將出席。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，張忠謀以其卓越貢獻榮獲第一屆李國鼎獎，高度彰顯李國鼎獎的設立理念與時代意義。

蔡英文 台積電

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