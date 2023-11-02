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英業達再添生力軍！AI領域巨擘張明清加入「AI數位中心」擔任顧問

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）AI再添助力！近年來科技高度發展所帶來之影響，已逐漸深入人類生活環境，英業達今（2）日宣布，邀請AI領域專業巨擘、紐約州立大學奧爾巴尼大學工程與應用科學學院電腦科學系終身副教授張明清，加入英業達AI中心/數位中心，擔任資深主任研究顧問。

英業達指出，新任AI中心資深主任研究顧問張明清，其研究興趣包括視訊分析、電腦視覺、影像處理和人工智慧，而他過去已發表高達70多篇參考期刊和會議論文，在AI領域深耕已久，而他也自2022年起擔任電機電子工程師學會（IEEE）高級視訊和訊號監控 (AVSS) 指導委員會主席。

此外，張明清還曾在教育部所發起的人工智慧技術及應用人才培育計畫中，主持多項人工智慧競賽與標註資料蒐集等子計畫，其中就包括「無人機飛行載具之智慧計數（農作物、車輛與人群計數）」等。

據悉，這些計畫主要是為培養國人解決AI問題的經驗與能力，並導入人工智慧技術與觀念至教育體系，期望將來在投入實習場域進行實戰時，能學以致用。同時舉辦巡迴課程致力於推廣到跨領域的學生，讓非本科系的學生淺顯易懂的接觸人工智慧這塊領域，培養跨領域學生，做到真正的落實人才培育。

對此，張明清也因為其著重於AI與影像辨識及無人機方面的超前技術實力，故受邀請加入計畫共同培育人才，而此次，英業達也將藉重張博士的專業技術，邀請擔任旗下AI中心/數位中心的資深主任研究顧問，藉此加強集團在AI研究方面的布局。

AI 人工智慧 英業達

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