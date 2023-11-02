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除了台積電還有啥？網點名台灣「這些產業」成未來亮點

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣半導體產業舉世聞名，台積電也因此有了「護國神山」的稱號。（路透）
台灣半導體產業舉世聞名，台積電也因此有了「護國神山」的稱號。（路透）

台灣半導體產業舉世聞名，台積電也因此有了「護國神山」的稱號。不過近日有一名網友好奇，台灣身為島國能發展成已開發國家實屬不易，過去也有許多備受矚目的產業，但他發現近年產業萎縮的跡象越來越明顯，因此詢問鄉民「除了半導體，台灣還有哪些能拿來說嘴的產業呢？」

一名網友在PTT以「除了半導體，台灣還有哪個產業可以吹？」為題發文，他指出，除去重工業及汽車工業因先天發展不良，技術比不上國外，台灣也曾有過許多前景不錯的產業，現在看來都遇到了發展瓶頸。

原PO進一步說明，台灣農業技術不錯但一直被偷學，硬體設備也未升級；台灣茶有名但產量少，被越南和大陸茶搶盡鋒頭；娛樂產業狂吃老本，華語市場主導權被大陸拿走；金融業比不上香港、新加坡；觀光業連自己人都嫌棄；醫療產業只靠便宜健保，關鍵醫材和藥物也是從國外進口。讓原PO忍不住感嘆，台灣除了以台積電為首的半導體產業，究竟還剩下了什麼？

對此，網友紛紛點名自己認為的「隱形冠軍」，「生科，都認證第二護國神山」、「水五金產業」、「腳踏車吧，雖然也越來越不行了」、「航運，長榮、陽明、萬海、裕民」、「交通、房地產」、「醫療產業其實蠻強的」、「綠色產業鏈隨便一件都千億」、「航太、電動車」、「還是有很多產業很賺，但對薪資沒幫助」。

另外，有網友指出，其實台灣製造業，例如紡織、製鞋等等都是世界有名，只是勞力密集產業終究會被大陸追上。

也有不少鄉民表示，「光半導體就遠勝一堆其他產業，至於太空、國防、生醫等等產業，不是大國幻想，是不切實際」、「半導體是很大的產業，沒幾個國家能養得起」、「大陸唯一需要台灣的也只有半導體」、「半導體終究是過去50年最重要的發展」、「現在台灣如果連半導體都沒有，其它其實也沒什麼用」。

半導體 台積電 科技業

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