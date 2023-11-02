國內百大集團去年獲利衰退 台積電竟逆勢狂賺「破1兆大關」

2022年全球高通膨及烏俄戰爭持續影響國際市場，國內大型集團企業也受影響，根據中華徵信所（CRIF）調查，去年國內百大集團企業資產總額及營收總額雖達到歷史新高，分別來到139.44兆元及37.72兆元，不過實質獲利反而衰減，稅後純益總額較2021年大幅衰退9.58%，僅3.38兆元，不過台積電（2330）逆勢成長，稅後純益達1.02兆元，幾乎等於百大集團稅後純益總額的1/3。

CRIF發布「2023版台灣大型集團企業研究」，受到全球景氣不佳影響，2022年登上稅後純益前10大集團的最低門檻下滑至603億元，前10大集團僅台積電稅後純益突破1兆大關，來到1.02兆元，稅後淨益成長達70.6%，其次為長榮（2603），稅後純益3,474萬元，為此次唯二突破2,000億的集團。

營收方面，鴻海（2317）以營收淨額7兆7,618億元持續第15年蟬聯榜首，2025年有望突破8兆元大關。2021年被台塑集團擠下第2名的聯華神通集團，因集團旗下美國上市公司新聚思科技子公司於2021年併購Tech Data，擴大全球業務板塊，使其2022年營收為百大集團中營收成長率最高的集團，並以營收淨額3兆38億元重回第2名的寶座。

台積電則穩居第4，受惠於高效運算晶片需求大增，加速了五奈米的出貨，使其營收也創下新高，營收成長率高達42.57%，亦是百大集團營收成長率排名第3名。

資產規模方面，百大集團資產總額連續16年創下新高，2022年資產總額取決點為798億元，CRIF表示，將來「800億元」將成為進入百大的門檻。而資產總額龍頭依然為2大金控集團，富邦（2881）資產總額12.49兆元，而國泰金（2882）背後的霖園則以12.16兆元居於第二，盤點資產規模前10大集團，其中6席為金控集團，台積電今年則首度以4.99兆的資產規模登上第8名。

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