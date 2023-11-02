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Arm宣布與超微、輝達等企業合作 建構未來的AI基礎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm擴大AI開發能量，今日宣布與超微、輝達等產業領導企業合作，建構未來的人工智慧基礎。記者簡永祥／攝影
Arm擴大AI開發能量，今日宣布與超微、輝達等產業領導企業合作，建構未來的人工智慧基礎。記者簡永祥／攝影

Arm今（2）日宣布多項全新的策略合作，致力於帶動人工智慧（AI）的創新，並實AI體驗。除了能實現AI開發作業的技術平台，Arm 也正與超微（AMD）、英特爾、Meta、微軟、輝達（NVIDIA）與高通等市場領先的科技公司合作，透過各項計畫，聚焦於促成先進的AI能力，以帶來更高的回應性、且更安全的使用者體驗。這些合作將在各個運算進行之處，為超過 1500 萬名Arm開發人員打造其所需的基礎框架、技術與規格，帶來次世代的AI體驗。

Arm資深副總裁暨架構長與院士Richard Grisenthwaite表示，「AI的廣泛應用仰賴於硬體與軟體創新的持續協同。這種組合將在每一個技術接觸點上提升AI能力，從在邊緣運行工作負載的最小型感測器，到處理複雜工作負載以訓練大型語言模型的超大型伺服器。」他指出，「隨著生態系不斷地發掘AI的真正潛力，安全性、永續與資料上限顯然地都將成為挑戰。因此，持續探尋整個產業中的合作機會極為重要，如此才能大規模實現AI的部署，包括加大邊緣的推論能力」。

AI Arm 輝達 超微

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