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搶雙11商機！宏達電力推好禮優惠專案 自11月2日開跑

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達國際電子股份有限公司為迎接一年一度購物盛事，HTC聯合各大電商平台、電信門市及指定經銷通路，隆重推出「HTC 雙11超級購物節優惠」，祭出一系列驚喜好禮。圖／報系資料照片
宏達國際電子股份有限公司為迎接一年一度購物盛事，HTC聯合各大電商平台、電信門市及指定經銷通路，隆重推出「HTC 雙11超級購物節優惠」，祭出一系列驚喜好禮。圖／報系資料照片

全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者HTC（宏達國際電子股份有限公司（2498），以下簡稱「HTC」），為迎接一年一度購物盛事，HTC 聯合各大電商平台、電信門市及指定經銷通路，隆重推出「HTC 雙11超級購物節優惠」，祭出一系列驚喜好禮，包含限時折價及實用配件大贈送。活動於11月2日起跑至11月28日止，消費者購買活動機款可享有「HTC U23 系列限時折千元及贈四大好禮優惠」、「VIVE XR Elite 雙重好禮送」及「VIVE Flow 加碼贈配件大禮包」等多重優惠。現在，快揪親朋好友逛起來，趁此波限時瘋搶。

HTC U23 系列作為價位親民的全方位智慧型手機之選，可滿足消費者各項需求，整體相機功能提升，配備大光圈、超廣角、景深鏡頭及專業手動等模式，輕鬆重現生活精彩瞬間。搭載6.7吋 OLED 顯示螢幕，帶來出色的色彩表現和細緻視覺效果。

不僅如此，並採用 20：9 寬廣螢幕，及提供 60Hz / 90Hz / 120Hz 多種螢幕更新率選擇，可達到流暢的畫面表現。內建 4,600 mAh大容量電池，輔以絕佳的節能效率，以及支援多項充電方式，包括無線充電、快速充電和反向充電等功能，並支援 30W 快充及隨盒附上 30W 快充組，帶來絕佳實用體驗。

此外，具備 IP67 防水防塵等級，搭載實用的 3.5mm 耳機孔，並擁有更高的抗刮擦性和耐衝擊性的 Gorilla® Glass Victus® 玻璃螢幕，同時支援指紋及臉部辨識快速解鎖功能。

11月2日至11月28日止於HTC網路商店、各大電商平台－PChome 購物、神腦生活線上購物、MOMO 購物、YAHOO 購物中心、蝦皮購物，和各大電信門市－中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、遠傳電信（4904），以及指定經銷通路門市－地標網通、夏普震旦、傑昇通訊、米可手機館及帝谷通訊體系同步推出「HTC 雙11超級購物節」，購買 HTC U23 pro 和 HTC U23 可獲得總價值約 4,090 元的四大好禮優惠。

此外，消費者於舊換新活動期間11月1日至11月30日前往全台指定經銷通路門市－地標網通、夏普震旦、傑昇通訊、米可手機館及帝谷通訊體系門市選購 HTC U23 pro 及 HTC U23 全系列機款，還可額外享有「舊換新延長保固一年」好禮。這是一次升級手機並獲得更完善的手機保固服務的機會，使消費者能夠更安心、無後顧之憂地享受 HTC U23 全系列出色且實用的體驗。

HTC 智慧型手機 宏達電

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