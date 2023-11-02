晶片與生成式AI將是下一波工業革命關鍵科技 政府將推產業創新方案

國科會今（2）日赴行政院院會報告「晶片驅動台灣產業創新方案」。過去三年時間，晶片已經成為全球科技產業發展的核心，而生成式人工智慧的崛起，更逐漸成為未來各行各業突破創新的動力，國際間公認晶片與生成式人工智慧將是下一波工業革命的關鍵科技，更會影響未來20年全球的政治、經濟、社會、生活等面向。因此，國科會與經濟部、教育部、衛福部、農業部、數位部、國發會共同合作，提出「晶創台灣方案」，提前布局台灣2035年的科技國力，推動全產業加速創新突破。

據指出，晶創台灣方案為十年計畫，總經費3,000億元，一年約300億元，國科會主委吳政忠於行政院會會後記者會中表示，換算一年約10億美元，未來半導體產業，然後全部產業的創新，事實上十年應該不是一個非常長的時間，院長要各部會攜手一起來打造台灣未來的產業榮景，當然不會排除外商，不過，外商進來之前我們也會有一些條件。

國科會指出，「晶創台灣方案」第一期自2024年啟動，為期五年，以晶片結合生成式AI等關鍵技術，並以四大布局，帶動各行各業全產業發展。「晶創台灣方案」布局的第一個重點，就是鼓勵國內外有創意、有想法的公司或學研機構，利用晶片與生成式AI技術發展應用在各行各業的創新解決方案。第二個重點是透過升級半導體設備與教材，讓台灣成為全世界最好的晶片人才培育環境，也歡迎各國對半導體技術有興趣的優秀學生來台灣學習。

因應半導體產業的技術趨勢，第三個重點是要協助產學研加速發展異質整合與先進製程技術。科技的快速發展將對創新與資金的需求越來越高，所以這個計畫第四個重點就是希望能夠邀請全世界的新創團隊與投資機構來臺灣發展。台灣擁有全世界最完整的半導體產業鏈，所以我們也將能為新創提供最好的支援與服務。

至於這個方案是否會選擇在哪個地方發展，吳政忠說，台灣的半導體當然是以台積電（2330）為龍頭，據他所知，大的半導體廠在布局的話，不會全部都放在同一個地方，尤其是台灣也沒有那麼大，所以北中南都有在相對的佈局，所以應該是沒有一個選在哪一個地方，應該是全台灣，事實上一個重點就是全部的產業要創新。

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