超微蘇姿丰唱旺 AI 業務 台積不甩外資連賣市值收復14兆

超微（AMD）執行長蘇姿丰唱旺AI業務，透露多家大客戶採用MI300，明年AI相關營收將超過20億美元（逾新台幣640億元），台廠超微概念股將受惠，台股今（2）日開高走高盤中大漲逾300點，台積電（2330）也開高走高，一度衝達544元，領軍台股大漲，市值收復14兆元，成交金額居台股冠軍。

超微第3季淨利2.99億美元，暴增353%，經調整後每股盈餘70美分，營收成長4%至58億美元，全都優於市場預期；超微預期，本季營收將介於58~64億美元，經調整後毛利率51.5%，都低於分析師預期。

蘇姿丰則是表示，「資料中心事業正處於顯著的成長過程」，同時在財報會議中唱旺AI業務後市，上調本季資料中心繪圖處理器（GPU）營收預測，並且首度透露「已有多家超大規模客戶」採用旗下AI晶片「MI300」系列，預估明年AI相關營收將逾20億美元。

台積電向來不評論單一客戶產品訊息；不過，業界先前傳出，台積電主要六大客戶群明年AI投片需求增加，超微為台積電主要客戶之一，市場看好，台積電明年AI訂單比重有望拉升至歷史新高，成為重要營運動能。

超微財報會議結束後， 31日盤後股價跌幅收斂，1日早盤勁揚逾6%，終場收漲9.69%；台積電今日以536元開高後走高，一度拉升至544元，上漲16元，漲幅3.03%，市值增至14.1兆元，一口氣收復5日線、月線、及季線，也是台股大漲逾300點的主要推手。

台積電大漲，盤中居台股成交金額冠軍，推升大盤指數大漲，聯電也是大漲攻勢，早盤以47.9元開高後一度拉升至48.1元，盤中漲幅逾2%。

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