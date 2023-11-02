Arm轉型運算平台整合服務公司 全力衝AI商機

Arm Tech Symposia 2023新竹今（2）日登場，終端產品事業部產品管理副總經理 James McNiven 今日進行開場專題演說時表示，這是他二年後回到新竹，且在Arm剛完成IPO，並看到生成式AI應用快速發展，讓他感到無比興奮。他並特別指出，未來AI將無所不在，Arm也將轉型成為運算平台整體解決方案服務公司，協助開發抓住AI發展商機。

James McNiven 指出，Arm 目前看到不僅是 PC 將導入 AI，其他裝置也將陸續導入 AI，應用面涵蓋工控、家用、零售及城市，尤其在面對可怕的交通壅塞，AI將扮演重要助力。

James McNiven表示，Arm 提供各項應用解決平台，包括各項算力架構、微處理器（MCU）、中央處理器（CPU ）外，繪圖處理器（GPU）和近期快速發展的AI加速器等，都會採用Arm 指令集，配合Arm投資的軟體，提供最好的服務給客戶。

他舉輝達的超級電腦晶片GH200為例，就用了72顆Arm Neoverse V2架構核心處理器，效能同等級X86架產品快10倍，採用低功耗LPDDR5RX記憶體，頻寬比DDR4多二倍及功耗優於10倍，迎合AI發展效能更強且能耗更低的迫切需求。

Arm台灣總裁曾志光表示，今年台北場與新竹場報名人數超過 2600 名，創下歷來最高報名紀錄，今日登場的新竹場，報名的專業人士逾800人。尤其昨晚深夜他到國賓飯店附近走走，還看工作人員忙著布置會場，特別感謝所有工作人員為這次活動做出努力。

曾志光表示，Arm上市後帶給Arm知名度大增，連計程車司機或101店員都知曉。但對Arm而言，生成式AI快速發展，也是他看到最快的改變。他 向與會的專業人員保證，Arm技術持續創新絕不改變。在AI時代來臨，Arm會與合作夥伴緊密合作，把AI最好的解決方案，快速交到消費者手 上。

Arm Tech Symposia 2023將進行為期一個月在亞洲七大重要科技發展城市舉辦論壇，繼台北、新竹後，接著還包括東京、首爾、深圳、北京及上海，提供Arm最新運算平台，攜手供應鏈將AI帶到各個應用領域。 Arm揭露AI將在各項領域快速展開。記者簡永祥/攝影 終端產品事業部產品管理副總經理 James McNiven 今日在新竹場進行專題演說。圖/Arm提供

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