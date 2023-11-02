SIA 統計9月全球半導體銷售連七個月成長
美國半導體產業協會（SIA）發布最新新聞稿指出，2023年9月全球半導體銷售額較2023年8月成長1.9%，但較2022年9月下降4.5%。統計顯示，9月半導體銷售持續月成長為連續七個月成長。
SIA分析，2023年第三季全球半導體銷售額總計1,347億美元，較2023年第2季成長6.3%，較2022年第3季下降 4.5%。
上述數據由世界半導體貿易統計 (WSTS) 組織與平均值計算。若以收入計算，SIA占美國半導體產業的99%，占非美國晶片公司的近三分之二。
SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 表示，9月全球半導體銷售額連續第七次月成長，強化了今年的年中晶片市場的積極區是，半導體需求的長期前景仍然強勁，晶片為世界所依賴的無數產品提供支持，並催生未來新的變革性技術。
從地區來看，SIA統計，近三季相比，亞太地區/所有其他地區呈現成長3.4%、歐洲(3.0%)、美洲(2.4%) 和中國(0.5%) 的月度銷售額有所增長，但日本(-0.2%) 略有下降。
若以年對年來看，9月歐洲的銷售額年增6.7%，但美洲年減2.0%、日本年減3.6%、亞太地區/所有其他地區年減5.6%，此外中國區域年減9.4%居最大。
📢 蘋果新品／超好看！太空黑色M3版MacBook Pro來了 新24吋iMac速度快2倍
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
📢 【周報】AirPods單耳沒電原因是它
📢 5款限免LINE貼圖！喔熊、我是馬克爽用到明年兒童節
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言