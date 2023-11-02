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SIA 統計9月全球半導體銷售連七個月成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
半導體示意圖。歐新社
半導體示意圖。歐新社

美國半導體產業協會（SIA）發布最新新聞稿指出，2023年9月全球半導體銷售額較2023年8月成長1.9%，但較2022年9月下降4.5%。統計顯示，9月半導體銷售持續月成長為連續七個月成長。

SIA分析，2023年第三季全球半導體銷售額總計1,347億美元，較2023年第2季成長6.3%，較2022年第3季下降 4.5%。

上述數據由世界半導體貿易統計 (WSTS) 組織與平均值計算。若以收入計算，SIA占美國半導體產業的99%，占非美國晶片公司的近三分之二。

SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 表示，9月全球半導體銷售額連續第七次月成長，強化了今年的年中晶片市場的積極區是，半導體需求的長期前景仍然強勁，晶片為世界所依賴的無數產品提供支持，並催生未來新的變革性技術。

從地區來看，SIA統計，近三季相比，亞太地區/所有其他地區呈現成長3.4%、歐洲(3.0%)、美洲(2.4%) 和中國(0.5%) 的月度銷售額有所增長，但日本(-0.2%) 略有下降。

若以年對年來看，9月歐洲的銷售額年增6.7%，但美洲年減2.0%、日本年減3.6%、亞太地區/所有其他地區年減5.6%，此外中國區域年減9.4%居最大。

半導體 美國

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