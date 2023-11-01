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聯發科將發表新一代旗艦手機晶片 技術長周漁君：帶來新一波換機潮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm科技論題今日以「Edge Computing in AI」為題，邀請iKala共同創辦人暨執行長程世嘉（左起）、 台灣總裁曾志光和聯發科執行副總暨技術長周漁君，發表對AI發展發表相關看法。記者簡永祥/攝影
Arm科技論題今日以「Edge Computing in AI」為題，邀請iKala共同創辦人暨執行長程世嘉（左起）、 台灣總裁曾志光和聯發科執行副總暨技術長周漁君，發表對AI發展發表相關看法。記者簡永祥/攝影

IC設計大廠聯發科（2454）執行副總暨技術長周漁君今 日出席Arm科技論壇表示，即使是成熟的產業，生成式AI導入也會為終端產品帶來新全新的消費者體驗。他並預告，聯發科預定本月6日發表的新一代旗艦手機晶片，將導入更強大的AI功能，將會掀起新一波換機，且首款搭載聯發科9300旗艦手機晶片的ViVO X100將在年底前上市，揭開智慧手機生成式應用序幕。

周漁君今天出席Arm以「Edge Computing in AI」為題的科技論壇，發表生成式AI帶給終端應用重大變革，台灣總裁曾志光、iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉也參與對談，兩人也都針對AI發展發表看法。

周漁君表示，手機導入AI神經網絡已有十多年，但生成式AI發展為IC設計業帶來典範移轉，IC設計業不只設計AI晶片，也利用生成式AI協助晶片設計。他強調，生成式AI將為終端應用產品帶來相當大的改變，並為很多領域帶來生產力提升。

他並舉聯發科每年供應晶片給20億個終端裝置為例，其中2億個裝置會採用 AI 技術，而當中約有六成，即約1.2億台會採用自家加速器，預期今年將是生成式AI元年。

周漁君並預告下周一推出最新的旗艦手機晶片天璣9300，也開啟終端行動載具即具備生成式AI功能的新里程碑，而且根據安兔兔跑分的結果高達220萬分，將是業界效能表現最好的手機，首款搭載天璣9300晶片的ViVo X100手機，即可在年底前問世。

周漁君進一步指出，很多終端產品除了手機外，還包括多媒體、車用和雲端ASIC等也都會導入生成式AI，將終端裝置帶入以往無法達到的品和應用，並為讓消費者新體驗，也帶來新一波成長。

他並強調，AI將為IC設計產業帶來典範轉移，過去很多AI應用在雲端，但雲端不會針對特別領域去做客製化，未來終端產品導入生產式AI將百花齊放，例如手機過去吸引消費者體驗在遊戲和拍照，但導入生成式AI，消費者在這兩項應用，將有更好的新體驗。

AI也同帶給產業生產效率提升，例如聯發科導入生成式AI，人均產值大幅推升，每人每年創造1200萬元的產值。

曾志光則表示，生成式AI能量將終端裝置大量釋放，終端裝置包括手機、個人電腦或平板電腦，具備生成式AI功能，等於在終端裝置就得建構高運算、高頻寬及能大型語言學習（LLM）資料庫的連結功能，同時又得兼具低功耗的特性，所以是集合Arm等IP、軟體輔助和晶片設計業等多方的AI開發智慧，挑戰雖艱巨，卻為半導體產業帶來新的成長動能。

AI IC設計 智慧手機

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