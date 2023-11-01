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投資抵減效應擴大 遠傳將與文策院共組影視娛樂基金

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
投資抵減效應擴大，文策院宣布與遠傳共組影視娛樂基金，文化部長史哲（中）、文策院董事長蔡嘉駿（右）與遠傳電信總經理井琪出席合影。文策院／提供
投資抵減效應擴大，文策院宣布與遠傳共組影視娛樂基金，文化部長史哲（中）、文策院董事長蔡嘉駿（右）與遠傳電信總經理井琪出席合影。文策院／提供

投資抵減效應倍增，電信業者看好台灣文化內容產業前景，紛紛加碼投資，繼中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）都宣布將成立影視基金，今（1）日再傳好消息，遠傳電信（4904）與文策院宣布將共組影視娛樂基金，未來將與多個國際娛樂集團，推動台、灣原創內容，期待從資金面為台灣的文化內容產業注入更多活水，一起推台流航向國際。

《文創法》修法之後，在投資抵減政策利多的帶動之下，電信業者紛紛搶搭加碼投資台灣原創文化內容行列。在文化部長史哲見證下，由遠傳電信總經理井琪與文策院董事長蔡嘉駿，共同簽署「文化內容投資計劃合作意向書（MOU）」，將共組影視娛樂基金，希望為台灣文化內容產業注入更多活水。

作為三大電信龍頭之一的遠傳電信旗下串流平台，擁有大量會員數，具龐大客戶數據優勢，有機會讓台灣原創文化內容更有效觸及在地市場，也能在全球發揮影響力。

此外，近年來，遠傳更以投資影視，代替採購版權的「以投代購」策略布局台灣影視產業，去年與公視出品的《你的婚姻不是你的婚姻》引起熱烈回響，更得到今年金鐘獎11項入圍肯定。

見證國內電信業者宣示將加碼投資台灣原創內容，史哲表示，業界行動證明《文創法》修法有助為台灣文化內容產業引活水，在網路基礎設施布建完善的今日，電信業者投入，更能讓台灣的網路高速公路上，有更多台灣原創內容的奔馳。他也期盼，在電信業加大對內容產業的投資下，能與更多跨國業者合作、逐步健全文化內容產業生態系，提升台流在國際市場上的競爭力。

井琪表示，受到國際串流平台進入臺灣、新冠疫情影響，民眾娛樂和觀影習慣加速改變，影視內容需求增加，單純擴充片量不足以抓住觀眾眼球，獨特且精緻用心的內容才是OTT 決勝關鍵。

遠傳friDay影音在韓劇、韓綜具有領先優勢，在既有基礎之下，遠傳一方面「以投代購」力挺本土原創影音內容，年初更與知名資深製作人柴智屏和霹靂國際多媒體合組米神國際，打造優質本土內容。今再下一城擴大本土內容投資與文策院共組影視娛樂基金，並將結合國際娛樂集團的資源，讓台灣的原創影音走向國際。

遠傳電信

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看好臺灣文化內容全球商機 華納兄弟探索集團、台灣大哥大與文策院攜手

台灣大與華納兄弟策略聯盟 共組台灣影視內容基金

遠傳AI防詐大進化

中華電信攜手文策院 籌組文化內容產業基金

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