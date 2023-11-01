影／專業工控顯示器製造商華凌今辦上市前業績發表會

專業工控顯示器供應商-華凌光電（6916）今（1）日舉行上市前業績發表會。華凌辦理現金增資7,500張，預計掛牌股本將提升至6.75億元，將於12月上旬掛牌上市。

華凌成立於1998年6月16日，聚焦各項專業工控領域顯示器產品製造及研發，為全球唯一能同時提供STN、TFT、OLED及系統整合(SI)四大產品線服務的供應商，為全方位顯示器產品解決方案服務之製造商，產品終端應用領域包括工控、家電、視聽娛樂、網通資訊、醫療、車用等利基型應用產業。華凌以累積超過20年之顯示器產業經驗，創造將近30億之年營業收入，除了擁有領先同業的標準品產業數量外，配合客戶需求可量身訂做客製化產品及全方位的系統整合服務，幫助客戶開發各類應用產品的硬體、軟體、韌體、機構研發，使華凌成為專業工控顯示器的領導品牌。

新興應用技術蓬勃發展 對工控顯示器需求持續增溫

華凌發展之核心產品為工控顯示器模組，不同於消費性電子產品的快速變化，工控產品具有長期穩定的特性，華凌深耕工控顯示器產業20餘年，提供完整且高品質的各式工控顯示器產品，且是全球唯一能同時提供STN、TFT、OLED及系統整合服務之顯示器製造商，滿足客戶一站式購足之需求，而隨著5G通訊技術的普及，人工智慧(AI)及物聯網(IoT)等新興應用技術發展，使得人機介面(HMI)的需求日益增加，加上電動車、充電樁等新產品的普及，推升顯示器產品之需求持續增加，華凌2022年合併營收達新台幣29.99億元，每股盈餘為5.73元，營收及EPS均創公司歷史新高紀錄，今年上半年由於通貨膨脹及烏俄戰爭等全球不確定因素影響，導致客戶持較觀望保守之下單態度，上半年度合併營收為新台幣12.57億元，但隨著未來各項新興應用技術的發展，以及電動車、充電樁、物聯網(IoT) 領域蓬勃發展帶動智慧家電和智能住宅市場的普及蓬勃發展下，對於顯示器產品的需求可望日益增加，對於華凌未來發展有著正面影響。

OLED滲透率增加 成為未來業績成長的動能

OLED具有省電、不須背光、在戶外使用清晰可見，加上可視角度大、高反應速度、高對比度等優點，使得OLED發展性優於LCD，且應用的溫度範圍廣，零下40度也能正常運作，適合應用在使用環境較為惡劣的工控產品中，而隨著市場對於顯示器的顯示功能要求提高，加上OLED生產成本的下降，OLED已逐漸廣泛被應用到工控、家用、車用及醫療等利基型應用產業中。華凌看好OLED在工控市場之發展，故於多年前架設OLED面板產線，並持續研發製造OLED顯示器產品，在研發團隊持續去瓶頸化及產線優化的努力下，華凌OLED面板產能稼動率逐漸提升，毛利率也呈現成長的態勢，預估未來OLED產品持續滲透工控、家用、車用、醫療等各式利基型應用產業的趨勢下，可望成為華凌未來業績成長的動能來源。

產品線完整且應用廣泛 創造同業競爭優勢

華凌長年致力於中小尺寸顯示器研究與發展，擁有完整的產品線及高度客製化能力，且華凌以少量多樣的經營策略為核心，每年交易家數高達1,600家，長年累積的客戶群及廣泛的應用產業，成為華凌營運規模成長的基石，加上其優秀的訂單及生產管理，使得同業難以跨足少量多樣的顯示器市場，成功與競爭同業做出市場區隔。華凌在少量多樣的營運基礎上，近年發展策略已逐漸向上擴張中、大型訂單市場，搭配完整的產品線及著重發展的完整的顯示器解決方案服務，使華凌的業績成長空間實屬可期。 華凌光電董事長廖育斌。記者李珣瑛/攝影

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