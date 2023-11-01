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搶零接觸商機 達運於101秀全球首款懸浮影像觸控技術

經濟日報／ 記者李珣瑛 /新竹即時報導
搶零接觸商機，達運於101秀全球首款懸浮影像觸控技術。記者李珣瑛/攝影
搶零接觸商機，達運於101秀全球首款懸浮影像觸控技術。記者李珣瑛/攝影

達運精密（6120）今（1）日台北101購物中心五樓觀景台廳區舉行「達運懸浮影像觸控按鈕UFO TOUCH技術發佈會」，宣告引領科技創新的UFO TOUCH懸浮影像觸控按鈕技術亮麗成果。

UFO TOUCH，作為達運精密的最新科技產品，應用於全球公共衛生安全需求。以立體懸浮影像為基礎，透過輕觸具未來感與科技感的漂浮影像即可觸發懸浮按鈕，實現了更直覺和人性化的操作體驗。在當今的抗疫環境下，UFO TOUCH技術為電梯按鈕操作帶來重大變革，用戶不需實際接觸按鈕即可輕鬆觸發，從而大幅降低病毒傳播的風險。同時，零接觸就減少傳染途徑，為用戶提供更為安全和友好的環境。

工研院藉由經濟部產業技術司補助研發電梯懸浮影像按鈕技術，並攜手與達運精密合作，整合了光學元件製造與互動設計，創造「浮空立體按鍵模組」。工研院電光系統所副所長李正中表示，該模組使用物體表面反射光線的光場立體顯示技術，再透過軟體運算成像，使反射的影像浮空高度達到約5公分。這一創新技術不需要使用者佩戴任何輔助裝置，使用者能夠直接看到立體浮空按鍵。由於不需接觸物體表面，且可廣泛應用於電梯按鈕等領域，此項技術在抗疫期間有望大幅減少病菌傳染途徑。「浮空立體按鍵模組」以光學反射實現懸浮影像，不需要全面更新設備，因此可以低成本延伸應用於其他領域，如醫療、金融和汽車等，加速智慧顯示科技朝立體影像方向發展。

達運精密擁有專業的光學零件製造技術及卓越的系統整合能力，加速此技術商品化的進程。董事長蔡國新表示：立體懸浮影像技術採用光場技術，實現裸眼3D的顯示，完美還原真實的立體影像，並融入可切換影像的獨家專利技術，即使在大角度觀看時仍能保持清晰的影像。此外，懸浮觸控感應技術的專利解決了傳統非接觸按鈕靈敏度的問題，只需指尖輕觸影像，即可精確選擇所需的按鈕，同時具備防誤觸功能，不用擔心懸浮按鈕造成不必要觸發。電梯懸浮觸控按鈕，體積與傳統電梯按鈕相近，安裝簡易，一般電梯可快速升級為懸浮觸控。

近年來，疫情對於人潮聚集的場所造成了巨大的衝擊，懸浮觸控的防疫效益在台北101的商場電梯中引起廣泛關注，並贏得了消費者的高度評價。隨著UFO TOUCH技術不斷突破，未來更可擴展至ATM提款機、取票機、販賣機和收銀機(POS機)等公共場所，懸浮影像技術可將電影的科幻與未來感實現在真實生活中，讓更多人可以親身體驗此創新技術帶來的獨特性與科技感。

搶零接觸商機，達運於101秀全球首款懸浮影像觸控技術。記者李珣瑛/攝影
搶零接觸商機，達運於101秀全球首款懸浮影像觸控技術。記者李珣瑛/攝影

觸控 工研院 台北101

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