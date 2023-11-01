快訊

北捷中和光復線有譜！終點設在台北市區 遭質疑「不太對勁」

穆斯林就該挺巴勒斯坦？馬來西亞政壇的分歧論戰

以巴衝突後斷交以色列首國！玻利維亞批以軍屠殺種族、危害人類

蘋果新一波秋季新品亮相 法人看好台積電、欣興等受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
蘋果公司周一發布配備新一代M3晶片的MacBook Pro系列。(美聯社)
蘋果公司周一發布配備新一代M3晶片的MacBook Pro系列。(美聯社)

蘋果舉辦第二場秋季新品發表會，並於發表會中發表M3、M3 Pro和M3 Max晶片，以及搭載M3系列晶片的14吋與16吋MacBook Pro、搭載M3晶片的iMac；法人機構表示，包括台積電（2330）、欣興等相關新品的台股供應鏈，營運都可望受惠法人機構表示，蘋果發表M3、M3 Pro和M3 Max晶片，使用台積電的N3技術，也意味較採用台積電N5第二代M2和台積電N5的M1速度更快，更節能，和以往Pro／Max分開發表不同，這次是一次發表M3、M3 Pro和M3 Max晶片，從投片到封裝皆由台積電負責，因此台積電為最大受惠者。

此外，瑞儀為MacBook Pro與iMac之背光模組唯一供應商，2024年瑞儀營運展望因全球總經景氣復甦、筆記型電腦換機潮而優於2023年。

MacBook Pro與iMac的Hinge供應商為新日興、兆利、Amphenol；散熱模組供應商為奇鋐、雙鴻、Cooler Master。MacBook系列鍵盤供應商為精元、緯創；鍵盤MTS主要供應商為科嘉-KY。

蘋果Mac產品的PCB與載板供應鏈有華通、欣興、臻鼎-KY 和台郡。鴻海與廣達為蘋果Mac系列產品的台系代工廠，新的MacBook Pro與iMac在產品上市後若銷售良好，將有助鴻海與廣達於今年第4季至明年第1季的營運表現。

台積電 晶片 MacBook

延伸閱讀

蘋果最強CPU…傳台積電獨家代工 晶圓一哥先進製程訂單強勁

美加強晶片管制 WSJ：輝達大陸掉單1,600億

鴻海包下新MacBook過半訂單 伴隨高階i15熱銷 Q4業績看俏

蘋果新電腦外觀再進化 鴻準成贏家

相關新聞

蘋果新一波秋季新品亮相 法人看好台積電、欣興等受惠

蘋果舉辦第二場秋季新品發表會，並於發表會中發表M3、M3 Pro和M3 Max晶片，以及搭載M3系列晶片的14吋與16吋...

利基型 DRAM 明年上半年看漲 晶豪科營運拚逐季成長

利基型DRAM廠晶豪科（3006）在終端客戶重啟拉貨帶動，加上DDR3現貨價從今年8月一路上漲帶動下，使晶豪科營收開始從...

友達上季虧損收斂近八成 董座：面板庫存趨於健康…報價看漲

友達昨（31）日公布上季虧損9.75億元，較前一季大幅收斂近八成，董事長彭又又浪表示，即便旺季備貨需求將告一段落，面板庫...

蘋果Mac新品 台積電大贏家

蘋果昨宣布Mac產品線更新，包含iMac、MacBook Pro皆將搭載全新Ｍ３系列晶片，並採用業界領先的三奈米製程，外...

鴻海被陸查稅股價重挫…他以「浪子回頭」故事告訴國台辦：對台只有1招能收服

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選2024總統，但面對中國政府出手對富士康查稅，鴻海（2317）股價也因此受到重挫。

友達車用營收今年拚增20%

友達總經理柯富仁昨（31）日表示，友達去年車用面板營收已逾330億元，今年可望達400億元以上，年增率超過二成，展現強勁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。