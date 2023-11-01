蘋果Mac新品 台積電大贏家

蘋果昨宣布Mac產品線更新，包含iMac、MacBook Pro皆將搭載全新Ｍ３系列晶片，並採用業界領先的三奈米製程，外界認為，相關晶片將由蘋果重要夥伴台積電三奈米製程操刀，成為大贏家。兩大代工廠鴻海、廣達有望受惠，值得注意的是，鴻海今年首度拿下MacBook系列過半訂單。

供應鏈人士透露，蘋果昨日發布的MacBook Pro與iMac，鴻海集團都取得組裝與機殼訂單。

鴻海今年除了持續在入門款的MacBook Air維持最大供應商之外，也切入高階的MacBook Pro供應鏈，在整體MacBook系列取得過半數訂單。

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