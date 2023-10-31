111年研發經費8980億元 占GDP近4%創新高
國科會今天公布「111年全國科技動態調查」，民國111年全國研發經費及研發人力仍維持雙成長狀況，其中全國研發經費為新台幣8980億元，較110年成長9.4%，且研發經費占GDP比率續創新高，達3.96%。
國科會指出，111年全國研發經費中，以經費來源面進行觀察，來自民間部門研發經費為7729億元，較前一年成長11%，來自政府部門研發經費為1251億元，年成長0.6%。
以經費執行面觀察，111年技術發展為6540億元，較110年成長10.1%；應用研究為1754億元，成長率為6%；基礎研究111年經費為685億元，成長率達12.1%。
國科會表示，企業部門為台灣研發主力，企業部門所執行的研發經費占全國研發經費的比率，自107年起已突破8成，且占比逐年創新高，111年占比達85.5%。
觀察不同企業規模的研發趨勢，國科會指出，82.5%的研發經費是由500人以上的大企業所執行，也就是說，研發能量集中於規模較大的企業。
同時，科學園區匯聚積體電路、電腦及周邊、通訊、光電、精密機械及生物技術等廠商，為台灣高科技產業發展基地，由於近年積體電路等高科技產業持續發展，科學園區廠商執行研發經費占全體企業比重，也由107年的不到4成，逐年提高到111年47.6%。
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