台積電先進製程確定落腳中科二期 周邊房市吃定心丸

台積電（2330）放棄進駐龍科之後，全台急向台積電招手搶親，中科二期園區擴建案目前已進入最後一關內政部都審，預計明年6月交地給台積電同步建廠，台積電先進製程確定落腳中科二期園區，也讓中科周邊房市吃下定心丸。

根據中科管理局官方資料，自2022年9月至今年9月，中科台中園區從業人員從3萬9,823人增加為4萬850人，一年內增加千餘人。而中科二期交地後建廠，最快2025年投產，將再增加4,500名科技新貴，預期將成為區域房市剛需買盤主力。

根據樂居實價登錄統計，中科生活圈中以西屯福科商圈的房價行情最高，近一年新屋每坪成交均價為56.87萬元，區域代表預售新案包括「寶輝國際莊園」、「寶輝世紀莊園」、「磐鈺雲詠」等。

其中，「寶輝世紀莊園」在9月份成交一筆高樓層戶，每坪單價72.8萬元的交易刷新區域天花板價。另外，「寶輝國際莊園」最高成交單價71.8萬元，均價65.19萬；寶輝兩案雙雙登上中科預售案一王一后，也為後續將登場的「寶輝The Tower」暖場開道。

而位在玉門路、台灣大道口的「磐鈺雲詠」來勢洶洶，最高成交價已來到每坪71.2萬元，均價61.42萬元。

福科商圈的高房價與特五號道路通車效應，促使中科生活圈外溢到龍井、沙鹿、大肚、大雅一帶。

甚至已有開發商接連買入大雅區雅環路合計約1,009坪土地，總價6.66億元，換算土地單價約66 萬元，刷新區域新高價，預估未來房價也將站上5字頭，與目前大雅區房價行情已拉開距離，產業園區的連鎖效應並非僅是單一因素造成。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，中科二期未來新增的4,500名就業新兵，購屋承受力仍以4,000萬元以內為主，甚至大宗落在2,000萬至3,000萬元之間。

業界預期，這波「積」情效應將出現在台中其他區域，如沙鹿、大雅、清水等區，中科核心仍以高階管理階層或企業主為主力買盤。 中科二期擴建案已進入內政部都審，圖為二期園區基地台中高爾夫球場。記者宋健生/攝影 中科周邊預計推出新案一覽表。資料來源：實價登錄暨市調

商品推薦