網路家庭暖身慶報喜 拚雙11業績兩位數年成長

PChome 24h購物今（31）日正式啟動年度最大盛會「1111激殺戰」活動，宣布雙11八大優惠攻略。網路家庭（8044）集團執行長暨總經理張瑜珊表示，PChome 24h購物雙11暖身第一週首戰開紅盤，「1111激殺戰」自10月23日暖身開跑首五日（10月23日到27日）全站訂單數週對週已見雙位數彈升，累計至31日上午九點，揪團PK戰的累積金額已來到2,354萬元，個人排行前三名累積回饋金額已超過百萬。

張瑜珊表示，因11月中旬有法說會，無法提供營運相關數字。但她表示，雙11目標較去年同期雙位數成長，她也希望下半年出現獲利轉正、營運走向正向發展軌道。

網路家庭電子商務部副總經理萬岳偉表示，進一步觀察，暖身慶期間前五大熱銷商品包括電子票券、通訊、3C數位和電玩、戶外商品。隨各大品牌新機上市，3C家電消費需求已見回升，通訊近一周（10月23日到29日）業績年成長超過35%，尤其又以Apple iPhone 15、Google Pixel與三星手機的買氣最為強勁，數位電玩和周邊品類也都有近15%的年成長。百貨部分，在國旅風潮下，戶外、電子票券、衣鞋包錶的銷售暢旺，電子票券繳出逾46%的年成長，行李箱更成長2.5倍，食品的表現也很亮眼，進口飲料年成長8成，此外，每年雙11消費者必buy的美妝品類，香氛品牌已繳出逾4倍的成長，醫美保養也年增逾7成。

張瑜珊表示，除強化3C品類的領導優勢外，更積極透過引進多元品類、策略結盟、賦能服務、介面改善等持續創新改革，希望帶給消費者有感改變，包括聯手大師修推出PChome 24購物安裝服務中心，打造3C購物OMO的新場景，結盟中華電信推出Hami Point折抵方案，同時積極升級移動端用戶體驗、加速優化使用者介面改版及搜尋排序篩選等。

網家林口A7智慧物流園區今年也首度加入雙11營運，強化倉儲物流戰力，統計目前出貨佔比已達整體訂單的58％。在物流配送方面，網家旗下網家速配今年也擴大配送服務範圍，目前已涵蓋北中南共計9縣市70個行政區，近期再攜手Uber Direct合作雙北配送，持續優化物流服務體驗，張瑜珊指出，明年起將積極尋找新夥伴，協助支援夥伴的物流倉儲，降低營運成本以外也協助業者開闢市場。

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