產業與應用物理最高榮譽 旺宏總座獲喬治佩克獎

記憶體大廠旺宏電子（2337）總經理盧志遠博士（Chih-Yuan Lu）再添桂冠榮耀，美國物理學會（American Physical Society，AP）公布，盧志遠為2024年喬治佩克獎（George E. Pake Prize）獲獎人，以表彰他在物理原創研究的傑出貢獻與產業的卓越領導力，將於明年3月由美國物理學會大會授獎。

據了解，George E. Pake Prize被譽為產業與應用物理領域最高榮譽之一，盧志遠也是近40年來大中華地區首位獲此殊榮的華人公司企業家，彰顯台灣半導體在前瞻學術研究與產業研發成果均獲得高度肯定，讓台灣再登世界榮耀舞台。

對於獲此榮耀，盧志遠表示，美國物理學會的榮譽獎項，一直是驅使物理界研發人員不斷前進的夢想，獲頒George E. Pake Prize更是作為物理學家能學以致用，將所學知識轉化為應用科技的極大榮譽。

據了解，2013年盧志遠曾獲國家最高榮譽科學研究獎項「總統科學獎」，肯定他對於台灣科技的貢獻。此次榮獲George E. Pake Prize殊榮，更是對於他終身致力於台灣半導體貢獻的高度認同。

盧志遠說，非常感謝旺宏電子董事長吳敏求一直以來堅持研發自有技術以及對研發團隊的大力支持，讓旺宏持續走向平穩又創新的道路。能夠與歷屆傑出的世界級物理學家同獲此殊榮。盧志遠強調，這項榮耀不僅是肯定他個人，更屬於旺宏電子與研發團隊的努力。

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