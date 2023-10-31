新思加速類比設計遷移流程 通過台積所有製程認證

EDA廠新思科技宣佈，類比設計遷移流程（analog design migration flow）已通過所有台積電（2330）先進製程技術的認證，包括N4P、N3E與N2。此一類比設計遷移流程是新思科技客製化設計產品系列中的一環，內容包括將機器學習技術圖示化與布局模組化的遷移解決方案，以加速整體的類比設計遷移任務。

新思科技表示，設計遷移解決方案包括整合式寄生參數感知與AI驅動優化技術，可協助克服調教類比設計所需耗費的人力與迭代心力（iterative efforts）。工程師使用此一流程，可以在全新的技術節點上優化他們的設計，同時省下數週的工程作業時間與心力。

台積公司設計建構管理處負責人Dan Kochpatcharin表示，我們最先進製程技術所帶來的效能與功耗優勢，可以幫助設計團隊實現創新晶片，從而滿足當前的智慧、連網與運算密集應用的大量需求。我們與新思科技有悠久的合作關係，持續為共同的客戶帶來顯著之生產力與產品上市時程優勢，而這些客戶目前都把既有的類比設計遷移到新世代的台積公司製程。

新思科技EDA事業群策略與產品管理副總裁Sanjay Bali表示，晶片越來越高的複雜性、工程資源的限制與緊縮的交付時程，正驅使企業轉向AI驅動的解決方案，以協助他們加速結果品質與結果效率。

Sanjay Bali指出，我們與台積公司就其N4P、N3E與N2製程的類比設計遷移流程進行合作，讓雙方共同的客戶可以高效率地把設計從一個節點，遷移至另一個節點，以獲取更大幅度的生產力提升。

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