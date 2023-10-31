網傳「政府賣掉42%台積電」？國發會提四大事實打臉

近日網傳影片以「下班經濟學」節目中闕又上先生談到「政府賣掉台積電42%的股份」、「政府應該花5.5兆把台積電全買下來」，引發國人關切。國發會昨晚在臉書緊急澄清，國發基金持有台積電股數持續增加，2005年以後至今未再釋股；2016年至今是台積電及國發基金表現最亮眼時刻，近八年公司配發給國發基金的股利達1173.69億元，績效表現佳。

國發基金提出以下四大事實澄清。

一、國發基金持有台積電股數持續增加。國發基金於1986年成為台積電創始股東以來，持股數從6,653萬股成長到16.537億股，主要是因為公司持續成長、股份增加（但也使得國發基金持股比例相對降低至6.38%)。另外，政府若全數買下台積電，會讓台積電成為國營事業，反而不利於提升公司競爭力與經營彈性。

二、2016年以來國發基金並未釋股台積電。自1992年原始股東菲利浦公司行使買回後，國發基金僅於1998-2005年間，因應國際情勢及政府財政調度而釋股，2005年以後至今未再釋股。國發基金目前仍為台積電公司單一最大股東，持續扮演協助公司長期穩定經營的角色，默默守護台積電。

三、最近一次編列預算釋股為2014年，但未通過。2014年馬政府時期，為因應政府財政吃緊，預計約釋股1.77億股，編列213億4694萬「歲入」。然而在立法院審查預算時，被朝野立委反對，預算刪除後並未出售股票。

四、2016年至今是台積電及國發基金表現最亮眼的時刻

台積電持續成長、獲利表現亮眼，股價從2016年5月20日的148.5元至2023年10月27日股價已成長至533元，且近八年公司配發給國發基金的股利達1173.69億元，是公司成立以來累積至今配發給國發基金股利總額的68%，同時國發基金近七年的盈餘也高達1371.42億，績效表現亮眼。

國發會表示，經查證比對，被重製的影片為風傳媒2018年10月「上班經濟學」網路節目片段，後製者還刻意加上「當家的敗家」、「民進黨政府這6年搞掉台積電」、「半導體拜拜」等聳動文字，意圖誤導大眾，相信這些也不是闕又上先生發言的本意，提醒民眾請勿輕信來源不明的影片。

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