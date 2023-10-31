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市場臆測不斷 鴻海喊話：應有信心

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

中國大陸對鴻海集團旗下富士康查稅，衝擊鴻海股價，鴻海昨發聲明表示，運作正常，呼籲外界對於鴻海的營運應有信心，並表示「市場對於鴻海集團的營運有許多的臆測，影響資本市場的運作。鴻海經營團隊對各項業務均充分掌握，也持續與外界溝通說明立場及經營現況。」

台灣證券交易所指出，外資上周在集中市場賣超達七二五點七六億元，外資賣超第一名就是鴻海。

外資 團隊

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