工研院AI論壇 業界：敲開新賽局

聊天機器人ChatGPT自去年底問世以來，生成式AI（ＧＡＩ）新技術掀起全球關注，工研院昨舉辦生成式AI產業高峰論壇，從ＧＡＩ風潮下的領袖思維、台灣ＧＡＩ產業發展、產業應用與產業落地等四大面向進行探討，希望引領台灣成為全球AI（人工智慧）產業可信賴夥伴。

工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先表示，AI技術已經發展六十多年，每年都有不同變化，過去這十年來的最大變化為「機器學習」。這項技術首度體現在二○一六年，當時AlphaGO打敗了圍棋高手；而後機器學習導入工廠、醫院領域，瑕疵檢測、視網膜辨識等應用應運而生。而生成式AI技術在機器學習外，又結合了語言模型，「這波生成式AI有很高的比例應用在白領階級，辦公室生產力都有機會提升」。

生成式AI對各行各業來說，既是威脅也是機會。工研院資深副總暨協理兼AI辦公室主任蘇孟宗指出，對台灣企業來說，若他國企業積極使用生成式AI帶動生產力提升，將帶來威脅，但如果中小企業在人力、營運管理上善用ＧＡＩ趨勢，將會是新機會，也是台灣產業可以思考的重要發展策略。

Appier、iKala獨董簡立峰出席論壇時也指出，在程式開發產業中，生成式AI儼然已敲開新賽局，企業領袖應鼓勵員工擁抱新工具，藉AI提升效能、增進營運效率，企業亦可加速數位轉型，並邁向AI轉型目標。

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