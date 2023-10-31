反龍科三期擴建…居民批黑箱 「被父母官出賣」

反龍科三期擴建案自救會抗議行動不斷，自救會代表張貴有說，居民最不滿的是，行政院副院長鄭文燦當過桃園市長、在地「父母官」，竟突然圈地要徵收，事先沒問過在地居民，根本是出賣他們，這也是居民憤而用紙團代雞蛋，怒砸鄭文燦相片的主因。

反龍科三期自救會起初整合南北側在地居民抗爭，竹科隨即將南側密集住宅社區及學校範圍剔除，引爆北側居民另組反龍科三期擴建案自救會，結合政大教授徐世榮、台灣居住正義聯盟激烈抗爭；一對吳姓老夫妻昨受訪說出心聲，他們世居此地好幾代，有的已一百多年，現在突然說要徵收，他們堅決反對，「絕不願走」。

張貴有說，原來的自救會在南側人口集中區被剔除徵收後解散，讓他們北側居民很無奈，有被剝奪感，加上徵收區老人多、資訊少，有上百年的廖、魏、徐、吳家祖宅、公廳在此，為爭取權益決定重組自救會站出來，唯一訴求就是「竹科將龍科三期擴建撤案」。

徐世榮表示，龍科三期案徵收不公不義，鄭文燦說龍科案中央、地方開了十幾場代辦會議，但他想問，人民為何不知道，鄭文燦就拍板定案，「這是黑箱作業」，根本不符合民主正當程序，難道是獨裁國家嗎？抗議居民也問，現在台積電不願蹚渾水，政府還要強推龍科三期擴建案與民為敵？

桃園市長張善政日前受訪指出，不知情的居民覺得不被尊重，桃園市經發局昨表示，籲請中央妥為溝通。

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