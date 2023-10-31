龍科自救會政院抗議 怒批鄭文燦

龍潭科學園區第三期擴建案爭議持續延燒，自救會昨至行政院大門前抗議，要求退回擴建計畫，抗議的居民並以紙團代雞蛋，丟向桃園市前市長、行政院副院長鄭文燦的相片，怒喊「鄭文燦不是人」「鄭文燦混蛋」「 你是土匪強盜」及「鄭文燦下台」等語，並轉向監察院遞交陳情書。

台積電日前宣布將不進駐龍科第三期，不過，新竹科學園區管理局表明擴建計畫並未終止。反龍潭科學園區擴建案自救會昨北上至行政院抗議，並舉行記者會，認為台積電宣布不進駐後，新竹科學園區管理局未說明清楚興辦事業目的，又改口說要徵收作為儲備用地，現又說有其他廠商要進駐，批評這已是恣意行政，「並有違行政法的法律優位、保留原則及比例原則。」

在場抗議的居民紛紛表示，是在今年七月廿六日舉辦公聽會之後才知道自己的土地有可能被徵收，並強調已在龍潭落地生根多年，反對剝奪人民生存、財產權作為設廠基地，影響他們的居住權，要求行政院退回擴建計畫。

居民朱雪枝說，她從今年七月底公聽會得知龍科三期案之後，吃不下、睡不著，暴瘦廿公斤，不願土地被徵收，痛喊：「放我們一馬可以嗎？」居民邱新欽則批評桃園市政府與竹科徵地毫不手軟，如同土地怪獸想吃就吃，居民至今都不知道徵收計畫詳情，他們曾遞交陳情書，但竹科的回覆千篇一律；他認為，台積電已明確說明不會在龍潭設廠，龍科三期應被撤銷。

受邀到場發言的時代力量立委邱顯智表示，政府完全不確定需求就要啟動徵收程序，還要驅趕居民，導致他們流離失所，相當離譜；沒想到台灣作為一個民主法治國家，竟然在還不確定有沒有需求，就動用最後的徵收手段，這是大家所不能接受的。

【記者陳宛茜、黃羿馨、趙容萱／連線報導】反龍潭科學園區第三期擴建案自救會，昨到行政院前抗議。行政院長陳建仁表示，已請國科會等相關單位，繼續和地方政府、民眾溝通；關於龍科三期計畫，報院之前一定會跟民眾及民間團體做更好溝通。

行政院副院長鄭文燦回應，竹科管理局與代辦土地徵收的桃園市政府，會尋找最大共識，讓地方居民充分表達意見，縮減爭議、擴大共識後，才會推動龍科三期。

竹科管理局則發布聲明指出，竹科依法行政，絕無違法進行土地徵收；依科學園區相關規定，竹科須提出新設及擴建科學園區籌設計畫，送請國科會陳報行政院核定，故籌設計畫即為科學園區新設及擴建之事業計畫；有關龍潭科學園區擴建案籌設計畫，正依相關規定及民眾所提意見研擬規畫中，尚未函報上級機關核定。

竹科表示，將以產業發展布局聽取及整合民眾意見，重新評估本計畫用地範圍。

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