中華電參加台灣太空國際年會 開啟台灣衛星服務新視界

國家太空中心總籌首次舉辦之「2023年台灣太空國際年會(TASTI)」今（30）日展開，匯集來自台灣和國際太空產業發展領域的企業、科學技術研究單位等精英人士，國際太空領域的知名公司和重要人士超過1,500位專家參與。中華電信（2412）表示，身為台灣衛星服務的先驅，長期和國際及國內業界積極合作，參與各項衛星關鍵重要發展，未來更要開啟台灣衛星服務新視界。

中華電信表示，中華電信參與各項衛星關鍵重要發展，包含持續投資自有衛星，與國際高、中、低軌衛星業者廣泛合作，預計於近期取得關鍵成果；未來亦規劃在台灣建立衛星服務終端驗測中心，由中華電信提供包含技術協助及衛星服務資源，攜手政府衛星研發機構、學術單位及衛星產業相關業者，共同促進國內衛星產業發展。

中華電信指出，透過多重網路備援，包括海底纜線、微波通訊和多軌衛星技術，協助政府、企業及個人在各種情況下維持通信連線，提供可靠的數位韌性解決方案，成為最值得信賴的資通訊公司。

中華電信表示，深耕衛星產業，自1969年建立陽明山國際衛星電台，開始提供台灣及海外的衛星通信服務，並於1998年成功發射中新一號衛星，對台灣的衛星發展歷程來說更是意義非凡，隨後於2011年再度發射中新二號衛星，進一步擴展衛星服務能力。且自2013年開始，中華電信更積極與國際衛星業者如Thuraya、Inmarsat等公司合作，提供包含VSAT小型地面站、電視轉播、船舶通信、衛星數據通信等多個領域之各項服務，應用場域方面，中華電信並成功整合衛星通信作為緊急應變通訊工具，涵蓋離島通信、山區通信、以及災難通信救援等各種情境，提供行動通信骨幹備援和行動衛星基地台搶修車因應緊急通信服務等。未來也將持續擴展服務範圍，滿足政府、企業客戶以及國人的多樣化需求。

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