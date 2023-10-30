臻鼎旗下鵬鼎將買自家股 用於員工持股、增強投資者信心
臻鼎（4958）今日公告子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過以集中競價交易方式回購公司股份，公司說明，子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司基於對公司未來持續穩定發展的信心和對內在價值的認可，為維護投資者利益，增強投資者信心，結合公司主管業務發展前景及財務狀況，擬以集中競價交易方式回購部分公司股份。
公告提到，回購股份用途：用於員工持股計劃或股權激勵計劃；回購資金規模：本次回購資金總額不超過人民幣4億元(含)且不低於人民幣2億元(含)；回購股份價格：本次回購股份的價格為不超過人民幣25元/股；回購期限：自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月；回購資金來源：自有資金。
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