快訊

外資大賣、股價探低 鴻海呼籲：外界對營運應有信心

美國急凍30度驟降0度 彭啟明：台灣沒冷空氣不像「典型11月」

GD王牌律師出手了！ 二次聲明「沒吸毒」：自願到案以證清白

臻鼎旗下鵬鼎將買自家股 用於員工持股、增強投資者信心

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

臻鼎（4958）今日公告子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過以集中競價交易方式回購公司股份，公司說明，子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司基於對公司未來持續穩定發展的信心和對內在價值的認可，為維護投資者利益，增強投資者信心，結合公司主管業務發展前景及財務狀況，擬以集中競價交易方式回購部分公司股份。

公告提到，回購股份用途：用於員工持股計劃或股權激勵計劃；回購資金規模：本次回購資金總額不超過人民幣4億元(含)且不低於人民幣2億元(含)；回購股份價格：本次回購股份的價格為不超過人民幣25元/股；回購期限：自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月；回購資金來源：自有資金。

人民幣 深圳

延伸閱讀

過關大鬆綁 港出入內地「黑碼」傳下月取消

北京擬取消出入境健康申報 港人樂見停用黑碼

大陸悲慘故事頻傳…尿布童行乞、11歲女跳河 網：習說好的美好童年呢？

驚悚瞬間…深圳遊樂園過山車追撞 遊客震飛8傷

相關新聞

力積電、SBI 新廠傳落腳宮城縣 東北汽車產業成關鍵

晶圓代工廠力積電（6770）與日本SBI株式會社在日本合資設立的晶圓廠，原先傳出屬意落腳三重縣，不過在其他縣政府祭出優渥...

台系代工廠就位 高階AI伺服器2023年出貨將達17萬台

生成式AI與大型語言模型（Large Language Model；LLM）相關需求爆發，吸引包括大型雲端業者、主要伺服...

經濟部第3季專利申請出爐 台積電連8年稱霸「含金量最高」

經濟部智慧局今（30）日公布今年第3季我國受理三種專利（發明、新型、設計）申請合計18,310件，年增1%。當中含金量最...

宏碁Chromebook第3季全球稱王 市占率創近19季最高紀錄

根據市調IDC的資料顯示，宏碁（2353）Chromebook於全球市場取得佳績，2023年第三季市占率自去年同期的24...

工研院：台灣明年半導體產值估4.9兆元 創新高

工研院產科國際所預期，明年半導體產業景氣可望回升，全球半導體產值將達5809億美元，年增12.6%；台灣半導體產值將達新...

重視 AI 教育扎根 聯發科教育基金會贊助科普環島列車

重視AI教育向下扎根，聯發科（2454）教育基金會贊助國科會台灣科普環島列車的「AI人工智慧」主題車廂今日啟航，於五天內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。