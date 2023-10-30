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IEK估台積電今年全球晶圓代工市占55%續居冠 三星14%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

工研院產科國際所IEK今（30）日舉辦2024全球半導體產業未來論壇，其中預測晶圓代工全球廠商排名方面並引用TechInsight預測值分析，台積電（2330）今年市占估仍居冠，三星則約14%居第二，產科國際所產業分析師黃慧修指出，預期今年台積電因先進製程擴張估在全球市占排名續居第一大，市占率估約55%。

黃慧修分析指出，台積電因先進製程擴張估計市占將從2022年的53%提升至今年55%維持第一。

整體產業而言，雖然今年全球晶圓代工產值估計衰退12%，但台廠整體表現仍優於產業，估計今年台灣晶圓代工產值衰退8.2%，明年將復甦成長。

台積電 晶圓代工

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