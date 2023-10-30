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智慧局公布第3季專利申請 台積電連八年稱霸

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部智慧局今（30）日公布今年第3季我國受理三種專利（發明、新型、設計）申請合計18,310件，年增1%。當中含金量最高、件數最多的發明專利申請12,670件，年增1%；其中，台積電（2330）發明專利申請443件，連續八年居本國人申請之首，外國人以三星電子285件躍居第一。另，新型專利3,782件，以及設計專利1,858件，件數變化不大。

智慧局今天公布最新智慧財產趨勢，在發明專利申請部分，我國前五大發明專利申請人依序為台積電443件、聯發科138件、宏碁92件、友達92件、英業達87件。

智慧局表示，若以前十大申請人來看，我國發明專利申請大多呈現雙位數成長。其中，台達電申請倍增至67件，件數成長103%，增幅最大。新唐62件再創新高，表現亮眼。

外國人發明專利申請部分，三星電子則以285件躍居第一，應材、高通等分別以198件、194年分居第二、第三。外國人申請前三名皆為全球知名電子業、半導體界的指標廠商。

值得注意的是，以285件躍居第一的南韓三星電子，與南韓韓領的168件、日本東京威力的168件、日本力森諾科的67件，以及日本信越化學的65件，皆分別創下該公司史上最高紀錄。

其中，南韓韓領件數增幅高達291%，接近三倍，成長最為顯著，顯見其對台灣市場的企業心。據了解，有「韓國版亞馬遜」之稱的韓領公司。即為近來強勢進軍台灣市場的電商公司酷澎（Coupang），專售韓國食品、美妝、生活日用品。其大股東為日本軟銀，也獲貝萊德、富達等投資公司注資，酷澎並已在2021年於紐約證券交易所上市。

在整體商標申請件數方面，則是呈現減少。經濟部智慧局統計，今年第3季商標受理申請23,632件，較上年同期減少7%。本國人18,790件及外國人4,842件的件數均為負成長。本國人以台新銀行申請264件最多，外國人以騰訊38件最多。

智慧局表示，我國受理的商標申請以「農業食材」6,303件高居各產業之首，其次是「商業金融」4,840件及「健康醫事」4,745件。本國人在「農業食材」產業5,372件布局較為積極，主要是餐廳及住宿的商標較多；外國人則以「技術研究」產業1,609件最多。

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