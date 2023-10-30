攸泰科技2023太空年會 展現低軌道衛星技術實力

攸泰科技參與2023年首度登場的台灣太空年會，此次太空年會是台灣太空領域最大規模的國際年會，也是台灣第一個太空發展的整合平台。在第一屆的太空年會中，攸泰不僅展示移動衛星通訊系統，也展示子公司睿剛電訊的無人機解決方案。

攸泰科技與自有品牌睿剛的產品九成皆具備衛星應用功能，產業客戶如海事、軍用、農業、礦產、運輸所需要面對的沙漠、雨林、山谷等特殊地形、還有極端高低溫、潮濕、頻繁震動與衝擊的特殊環境下必須能展現高度效能營運、並無時無刻都需要通訊連結的應用下，5G 與低地球軌道衛星通訊皆能協助客戶各種關鍵任務的完美執行。

該公司資深協理楊秉叡表示，攸泰科技是衛星應用產業的領導廠商，無人機及衛星信號裝置領域都有不錯的成績單，本次展出移動衛星通訊系統，推出無所不在的連接，無論從事貨運、鐵路運輸還是緊急服務，都可以輕鬆部署通信設備。

在看好未來衛星產業的前景下，攸泰一直以「客戶導向」即從客戶應用的需求出發、解決客戶問題來做開發，目前已經積極移動至產業生態系統的整合來跨域價值狀造，期盼能共同投入產品與服務的進化。

資深業務經理唐述綱表示，搶攻衛星通訊、無人載具等利基型市場，隨著無人機的運用領域愈來愈廣。

本次年會中菲律賓Cagayan經濟特區管理署也將參訪攸泰攤位，我們非常期待能與管理署有更進一步的交流與後續的合作。 現場展出移動衛星通迅系統。黃淑惠攝 攸泰科技參與2023太空年會展現低軌道衛星技術實力。黃淑惠攝

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