快訊

種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

以色列盼巴勒斯坦自治政府重返加薩 巴總理提「1條件」：否則免談

傳奇歌后陳淑樺曾傳失智…消失25年露面了！密友吐近況

攸泰科技2023太空年會 展現低軌道衛星技術實力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
資深業務經理唐述綱展出攸泰科技無人機產品。黃淑惠攝
資深業務經理唐述綱展出攸泰科技無人機產品。黃淑惠攝

攸泰科技參與2023年首度登場的台灣太空年會，此次太空年會是台灣太空領域最大規模的國際年會，也是台灣第一個太空發展的整合平台。在第一屆的太空年會中，攸泰不僅展示移動衛星通訊系統，也展示子公司睿剛電訊的無人機解決方案。

攸泰科技與自有品牌睿剛的產品九成皆具備衛星應用功能，產業客戶如海事、軍用、農業、礦產、運輸所需要面對的沙漠、雨林、山谷等特殊地形、還有極端高低溫、潮濕、頻繁震動與衝擊的特殊環境下必須能展現高度效能營運、並無時無刻都需要通訊連結的應用下，5G 與低地球軌道衛星通訊皆能協助客戶各種關鍵任務的完美執行。

該公司資深協理楊秉叡表示，攸泰科技是衛星應用產業的領導廠商，無人機及衛星信號裝置領域都有不錯的成績單，本次展出移動衛星通訊系統，推出無所不在的連接，無論從事貨運、鐵路運輸還是緊急服務，都可以輕鬆部署通信設備。

在看好未來衛星產業的前景下，攸泰一直以「客戶導向」即從客戶應用的需求出發、解決客戶問題來做開發，目前已經積極移動至產業生態系統的整合來跨域價值狀造，期盼能共同投入產品與服務的進化。

資深業務經理唐述綱表示，搶攻衛星通訊、無人載具等利基型市場，隨著無人機的運用領域愈來愈廣。

本次年會中菲律賓Cagayan經濟特區管理署也將參訪攸泰攤位，我們非常期待能與管理署有更進一步的交流與後續的合作。

現場展出移動衛星通迅系統。黃淑惠攝
現場展出移動衛星通迅系統。黃淑惠攝
攸泰科技參與2023太空年會展現低軌道衛星技術實力。黃淑惠攝
攸泰科技參與2023太空年會展現低軌道衛星技術實力。黃淑惠攝

延伸閱讀

蔡總統：國家太空科技發展長程計畫 要加碼逾400億元

智探施宣輝攜手衛星商ISISPACE 太空夢找到成功方程式

外島防區面對無人機三原則下可開槍 併用電子反制槍

有機會在太空繁衍後代！日本研究成功培育老鼠胚胎 為全球首例

相關新聞

力積電、SBI 新廠傳落腳宮城縣 東北汽車產業成關鍵

晶圓代工廠力積電（6770）與日本SBI株式會社在日本合資設立的晶圓廠，原先傳出屬意落腳三重縣，不過在其他縣政府祭出優渥...

工研院：台灣明年半導體產值估4.9兆元 創新高

工研院產科國際所預期，明年半導體產業景氣可望回升，全球半導體產值將達5809億美元，年增12.6%；台灣半導體產值將達新...

重視 AI 教育扎根 聯發科教育基金會贊助科普環島列車

重視AI教育向下扎根，聯發科（2454）教育基金會贊助國科會台灣科普環島列車的「AI人工智慧」主題車廂今日啟航，於五天內...

反龍科三期自救會北上政院抗議 竹科管理局：絕無違法土地徵收

龍潭科學園區第三期擴建案持續延燒，自救會今天到行政院大門前抗議，要求退回擴建計畫，並痛批新竹科學園區管理局恣意行政。竹科...

遠傳併亞太 合併基準日暫定為12月15日

「遠亞併」合併基準日暫定為12月15日。遠傳（4904）與亞太電信（3682）30日公告，遠傳合併亞太電信合併基準日暫定...

攸泰科技2023太空年會 展現低軌道衛星技術實力

攸泰科技參與2023年首度登場的台灣太空年會，此次太空年會是台灣太空領域最大規模的國際年會，也是台灣第一個太空發展的整合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。