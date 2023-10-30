總統蔡英文：太空產業發展台灣不會缺席
2023年台灣太空國際年會(TASTI 2023)今天開展，展期分別自10月30日開跑到11月3日止，總統蔡英文來到現場致詞表示，太空產業的發展台灣不會缺席，太空產業於2025年時產值達到新台幣3000億元。今天參展廠商包括中華電信（2412）、亞航（2630）、新光保全、緯創（3231）及攸泰科技等業者。
總統蔡英文表示，台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者衛星」已經成功升空，這是台灣航太產業的一大步，也是台灣對全球氣象觀測及科學研究做出的貢獻。
台灣在太空產業的發展上，不管是法制、基礎設施都已經逐步到位，產業的相關產值,也超過2,000億元，預計到2025年會增加至少800億元，達到將近3,000億元，相當約100億美元。
也要藉這個機會，向來自全球的朋友們說，太空產業的發展台灣不會缺席。歡迎世界各國的業者和專家來到台灣共同打造更完整的太空產業鏈，相信這場年會將帶來更多的合作交流，祝福大會圓滿順利。
科技推展中心表示，國家太空中心至去(2022)年止，共辦理過四屆國際太空探索研討會（iCASE），TASTI今年擴大活動規模，包括國家太空中心、台灣太空產業發展協會、台灣低軌衛星產業聯誼會等一起合作。
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