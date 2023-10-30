快訊

種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

以色列盼巴勒斯坦自治政府重返加薩 巴總理提「1條件」：否則免談

傳奇歌后陳淑樺曾傳失智…消失25年露面了！密友吐近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統蔡英文：太空產業發展台灣不會缺席

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2023年台灣太空國際年會(TASTI 2023)今天開展，總統蔡英文來到現場致詞表示，太空產業的發展台灣不會缺席。黃淑惠攝
2023年台灣太空國際年會(TASTI 2023)今天開展，總統蔡英文來到現場致詞表示，太空產業的發展台灣不會缺席。黃淑惠攝

2023年台灣太空國際年會(TASTI 2023)今天開展，展期分別自10月30日開跑到11月3日止，總統蔡英文來到現場致詞表示，太空產業的發展台灣不會缺席，太空產業於2025年時產值達到新台幣3000億元。今天參展廠商包括中華電信（2412）、亞航（2630）、新光保全、緯創（3231）及攸泰科技等業者。

總統蔡英文表示，台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者衛星」已經成功升空，這是台灣航太產業的一大步，也是台灣對全球氣象觀測及科學研究做出的貢獻。

台灣在太空產業的發展上，不管是法制、基礎設施都已經逐步到位，產業的相關產值,也超過2,000億元，預計到2025年會增加至少800億元，達到將近3,000億元，相當約100億美元。

也要藉這個機會，向來自全球的朋友們說，太空產業的發展台灣不會缺席。歡迎世界各國的業者和專家來到台灣共同打造更完整的太空產業鏈，相信這場年會將帶來更多的合作交流，祝福大會圓滿順利。

科技推展中心表示，國家太空中心至去(2022)年止，共辦理過四屆國際太空探索研討會（iCASE），TASTI今年擴大活動規模，包括國家太空中心、台灣太空產業發展協會、台灣低軌衛星產業聯誼會等一起合作。

新光保全展出GPS相關系統。黃淑惠攝
新光保全展出GPS相關系統。黃淑惠攝
2023年台灣太空國際年會(TASTI 2023)今天開展，展期分別自10月30日開跑到11月3日止，參展廠商包括中華電信、亞航、新光保全、緯創及攸泰科技等業者。
2023年台灣太空國際年會(TASTI 2023)今天開展，展期分別自10月30日開跑到11月3日止，參展廠商包括中華電信、亞航、新光保全、緯創及攸泰科技等業者。

延伸閱讀

2024倒數 年輕人抗中保台免疫?她分析賴清德盤勢少這個

賴清德幫詹紀緹站台數客家政績 稱國會藍白合破壞國安

作家爆柯爸支持賴清德 柯媽：嘸影啦！絕對支持兒子柯文哲

向蔡總統車隊比中指…騎士被警叫去訓話 網諷：昔稱聽不見可以拍桌

相關新聞

力積電、SBI 新廠傳落腳宮城縣 東北汽車產業成關鍵

晶圓代工廠力積電（6770）與日本SBI株式會社在日本合資設立的晶圓廠，原先傳出屬意落腳三重縣，不過在其他縣政府祭出優渥...

工研院：台灣明年半導體產值估4.9兆元 創新高

工研院產科國際所預期，明年半導體產業景氣可望回升，全球半導體產值將達5809億美元，年增12.6%；台灣半導體產值將達新...

重視 AI 教育扎根 聯發科教育基金會贊助科普環島列車

重視AI教育向下扎根，聯發科（2454）教育基金會贊助國科會台灣科普環島列車的「AI人工智慧」主題車廂今日啟航，於五天內...

反龍科三期自救會北上政院抗議 竹科管理局：絕無違法土地徵收

龍潭科學園區第三期擴建案持續延燒，自救會今天到行政院大門前抗議，要求退回擴建計畫，並痛批新竹科學園區管理局恣意行政。竹科...

遠傳併亞太 合併基準日暫定為12月15日

「遠亞併」合併基準日暫定為12月15日。遠傳（4904）與亞太電信（3682）30日公告，遠傳合併亞太電信合併基準日暫定...

攸泰科技2023太空年會 展現低軌道衛星技術實力

攸泰科技參與2023年首度登場的台灣太空年會，此次太空年會是台灣太空領域最大規模的國際年會，也是台灣第一個太空發展的整合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。