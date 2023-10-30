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科普列車啟航 陳揆勉學童成科學家

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
本次長得像愛因斯坦、但身穿車掌服裝的吉祥物現身時，小朋友們連連發出「好可愛」的驚呼。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
本次長得像愛因斯坦、但身穿車掌服裝的吉祥物現身時，小朋友們連連發出「好可愛」的驚呼。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

科普環島列車30日從北車出發，展開5天的環島旅程，不同車廂聚焦半導體、人工智慧或太空科技等8大科學議題。行政院長陳建仁出席打氣，他也點名學童，問他們車廂的科學主題是什麼，小朋友隨即大聲回答：「半導體」。

記者會開始前，來自不同國小的學生已陸續進場，準備搭上列車，現場充滿小朋友交頭接耳的聲音，不少學生也露出期待興奮的神情。本次身穿車掌服裝的吉祥物有著愛因斯坦的外型、當小朋友們見到吉祥物時，更連連發出「好可愛」的驚呼，更與吉祥物揮手打招呼。

陳建仁表示，「我想你們每一位會來參加科普列車，未來都是成為科學家，對不對？」一眾小朋友大聲回答：「對」。他說，台灣在世界成為鼎鼎大名的國家，就是因為良好的科技發展，其中最關鍵的天然資源就是「人」。

他更點名台下的數位部長唐鳳、國科會主委吳政忠說，他們都是科學家，且對台灣都有著不小的貢獻，更勉勵學童能從「小小科學家成為老老科學家」。陳建仁指出，數位經濟與知識經濟相當重要，環島科技列車已經進入第8屆，盼能讓小朋透過實驗學習更多科學知識。

吳政忠表示，今年科學環島列車上，有超過330個實驗與小朋友分享，今年列車更準備了8個主題車廂，包括資安、人工智慧、半導體、太空科技、綠色永續、淨零碳排、精準健康與基礎科學等八大科學主題。他指出，本次也是首次開放全台國小自行報名，共有342所學校登記。

圖說：本次長得像愛因斯坦、但身穿車掌服裝的吉祥物現身時，小朋友們連連發出「好可愛」的驚呼。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

圖說：行政院長陳建仁（右一）30日於北車記者會表示，科普環島列車30日從北車出發，展開5天的環島旅程（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）


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行政院長陳建仁（右一）30日於北車記者會表示，科普環島列車30日從北車出發，展開5天的環島旅程（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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