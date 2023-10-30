施振榮進軍零碳船產業 迎來首張數億美元訂單

宏碁集團創辦人施振榮積極整合台灣供應鏈進軍零碳船產業，即將迎來首張海外訂單。施振榮今日表示，保利馬公司已與奈及利亞知名投資銀行BlackBirch簽署合作意向書，合作內容包括提供5艘零碳排渡輪整船及95艘渡輪的科技設備及技術移轉，再加上岸上高空風帆能源系統，訂單價值數億美元。

奈及利亞民間企業BlackBirch投資銀行代表一行人，在保利馬公司共同發起人Gunter Pauli邀請及引薦下於上周來台，同時赴台南參訪石頭紙企業—龍盟公司，洽談後分別於27、28日分別與龍盟及保利馬二家公司簽訂合作意向書（MOU），將在石頭紙與零碳船領域進行合作。

保利馬董事長施振榮表示，此次與BlackBirch投資銀行執行長Abiodun Sanusi簽署MOU，將由保利馬公司在將來提供5艘零碳排渡輪整船，預計2026年可以量產出貨，另外還有95艘渡輪在奈及利亞當地生產製造，由保利馬提供科技設備及技術移轉。這項合作還包括將提供當地的岸上高空風帆能源系統。

此外，台灣龍盟與BlackBirch也簽訂價值將近7000萬美元的合作協議，將技術整廠輸出年產6萬噸的石頭紙設備（將可取代印刷用紙、卡片及瓦楞板等市場），可替投資方每年貢獻5400萬美元營收，節省一半的設備投資，陸續取代奈及利亞每年進口300萬噸、30億美元木漿紙市場。

這座石頭造紙工廠可幫奈及利亞每一年減少4萬噸的廢石頭，幫全世界少砍120萬顆樹，少用120萬噸水，並減少近2,300萬公斤的碳排，節約天然資源。

施振榮說，此次之所以能促成這兩項合作意向書的簽署，背後的關鍵人物是Gunter Pauli，他不僅是藍色經濟（Blue Economy）理念的倡議者，多年來他也一直推動零碳排，今年8月並與施振榮共同發起成立推動零碳船產業的保利馬公司，積極整合台灣的供應鏈合作夥伴攜手打造零碳船生態圈平台。

商品推薦