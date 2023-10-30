反龍科三期自救會將赴政院陳情 陳揆：報院前會跟民眾做最好溝通

正當手機晶片兩大宿敵高通和聯發科相繼在新一代手機旗艦晶片上捉對廝殺，殊不知這兩家大廠已悄悄布局新一代AI PC，正準備發動逆襲。由於兩家廠都採用安謀國際（Arm）架構，聯發科更是攜手AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）合攻，兩大手機晶片搶進PC，輝達更是準備重返PC市場，似乎都劍指PC龍頭英特爾，逼得英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）將在11月7日被迫二度來到他口中「全球地緣政治最危險」的台灣，固樁意味濃厚。

2023-10-30 10:00