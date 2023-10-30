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反龍科三期自救會將赴政院陳情 陳揆：報院前會跟民眾做最好溝通

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
行政院長陳建仁今(30)日出席「2023年台灣科普環島列車開幕式」。行政院提供
行政院長陳建仁今(30)日出席「2023年台灣科普環島列車開幕式」。行政院提供

行政院長陳建仁今日出席「2023年台灣科普環島列車開幕式」，媒體詢問反龍科三期自救會今天前往政院陳情，主訴即使台積電退出，政院仍要徵收，但接續是誰進駐、徵多少地仍未知？另外，鄭副院長稱已開多次協調會，但遭徵收民眾說都沒參加過，直呼政府強徵地違法違憲的看法時，他表示，未來龍科三期的這個計畫，報院之前一定會跟民眾以及民間團體來做更好的溝通。

陳建仁說，半導體產業是台灣的護國神山，對於半導體產業的支持，我們國科會也好，政府也好，都一直極力地來協助他們在用地、用電、用水，以及人才的部分來協助我們半導體產業能夠蓬勃發展。半導體產業要蓬勃發展的過程當中，至於這個園區的選定，實際上，政府都會跟民間的團體來做很好的溝通，所以我相信未來這一個龍科三期的這個計畫，報院之前一定會跟民眾以及民間團體來做更好的溝通。

他指出，在這個溝通的過程當中，我特別就龍科三期來講，實際上，我也已經請國科會還有相關的單位繼續再來跟當地的地方政府還有民眾來做最好的溝通，然後希望在報院之前，大家都能夠了解。我們還是尊重廠商選擇什麼樣的一個地方來設廠，我也希望地方政府還有所有的民眾，大家都要秉持著來一起幫助我們台灣的科技產業不斷地蓬勃發展，作為我們的目標。所以在這裡，我希望大家一起來努力，使得半導體產業，甚至更特別的就是說，對這個龍科三期的發展，大家一起努力，使台灣能夠成為一個高科技產業蓬勃發展的一個好地方。

半導體 龍科 地方政府

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