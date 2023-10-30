大摩：半導體成熟製程有壓

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

外資摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華成熟製程晶圓代工」產業報告中，對半導體成熟製程示警，認為受電源管理IC（PMIC）、金氧半場效電晶體（MOSFET）需求持續疲軟衝擊，成熟製程相關業者營運承壓。

台灣半導體成熟製程相關業者涵蓋聯電、世界先進、力積電等晶圓代工廠商，以及多家IC設計廠。大摩特別點出，類比IC大廠德儀（TI）先前釋出的本季展望不如預期，特別是工業端需求疲弱擴大，已敲響產業警鐘，不利台系供應鏈營運，對世界、力積電、矽力*-KY等台廠均給予「劣於大盤」評級。

世界將於11月7日舉行法說會，大摩在報告中警告，成熟製程短期仍面臨挑戰，世界本季展望可能令人失望，主要因電源管理IC、MOSFET需求仍疲弱。

大摩認為，世界本季營收恐季減5%至10%，遠低於外資圈預期的持平上季，並預估每股純益從0.83元調降到0.76元，低於同業評估的0.93元，目標價從62元降到60元。

大摩也對世界在新加坡的擴廠持謹慎態度，因為世界第2季淨現金部位約5億美元，若擴廠可能需要額外的資金，可能不利於毛利率、現金股利配發或因現金增資而稀釋股權。

至於力積電，大摩認為，即便記憶體市況谷底已過，但成熟製程業務仍充滿挑戰，因此將今年及2024年預估每股純益分別大幅調降48%及59%，相對令人振奮的是對2025年預估每股純益調高4%。

大摩 晶圓代工廠 力積

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