廣達：AI伺服器動能緩緩向上

經濟日報／ 記者吳凱中╱台北報導
圖／經濟日報提供
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美國日前宣布擴大限制出口大陸晶片，相關禁令更提前生效，市場憂心衝擊AI伺服器產業。對此，AI伺服器指標廠廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令昨（29）日信心喊話，美方新禁令基本上影響不大，惟當下晶片仍相當缺，最快要到明年才會舒緩，使得廣達本季AI伺服器業務動能受侷限，僅能「緩緩向上」。

雲達為廣達集團最重要的雲端伺服器布局，客戶涵蓋微軟、亞馬遜AWS等美系四大雲端服務供應商（CSP），也是輝達（NVIDIA）在AI伺服器領域緊密戰友，雲達的相關動態，業界視為台灣AI伺服器景氣「風向球」。法人認為，楊麒令昨天出面釐清市場對美國新禁令的疑慮，有助提振市場信心。

楊麒令昨日出席中華民國企業經理協進會六十周年會慶論壇，會後接受媒體提問，回應美國新一輪人工智慧晶片禁令、AI伺服器展望、GPU缺貨以及歐美擴產等議題。

談到美國新禁令是否將影響廣達或客戶AI業務，楊麒令認為，基本上影響不大，主要是大陸業者方面知道禁令大概是遲早的問題，可能短期間有一些小小的波折。

美國新禁令消息一出，陸企大量囤積AI晶片，楊麒令說，這多多少少都會，因為一定會有一些因應措施。只是陸廠積極掃貨AI晶片，也讓市場憂心，會不會導致GPU缺貨情況加劇。

楊麒令認為並不會。他舉例，比如說輝達L40S晶片現在缺的其實是CoWoS先進封裝製程產能支援，相信這些陸廠進的產品都沒有CoWoS製程，因此不會影響。

不過，楊麒令指出，AI晶片缺貨狀況仍相當嚴重，短時間看不到紓解跡象，預期要等到明年才有機會舒緩缺貨。

談到廣達集團AI伺服器業務動態，楊麒令透露，第3季相關業務已經上來了，第4季也會「緩緩上來」，主要還是卡在晶片缺貨。他預估，廣達今年AI伺服器業務將兩位數成長，明年還會向上，「明年AI伺服器當然會比今年好，而且是好很多！」

此外，由雲達作為首波供應商的MGX系列AI伺服器，預定今年11月量產，目前生產進度時程沒有改變。

歐系外資認為，雖然廣達現在受限於蘋果Macbook需求疲弱，以及AI晶片持續短缺等因素干擾，但預估廣達本季營收仍將優於上季，明年上半年也會逐季增長。

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