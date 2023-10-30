聽新聞
test
0:00 / 0:00

高通 可望釋手機復甦訊號

經濟日報／ 國際中心、科技組／綜合報導

手機晶片大廠高通將在11月1日美股盤後（台灣時間11月2日清晨4時至5時）公布年度第4季（2023年7-9月）財報與展望，在勁敵聯發科日前率先釋出本季營收季增幅度優於市場預期，並看好明年手機市場將重返成長軌道的正向訊息後，市場預期高通的財報會議也可望有驚喜。

若聯發科、高通等兩大手機晶片廠同聲按讚後市，將為手機市場復甦吹響號角，相關供應鏈同步看旺。

市場預期，高通上季營收將比去年同期減少25.2%、降至85.14億美元，為連續四個季度以二位數的幅度萎縮，每股盈餘也銳減48.5%、降為1.92美元。

彭博資訊分析師指出，雖然台積電最近的財報暗示手機庫存可能開始逐漸回歸常態，但中國大陸華為新機的競爭、蘋果iPhone銷售逆風及需求復甦不振，仍可能抵銷整體市況好轉的助力。

手機 高通

延伸閱讀

聯發科法說會／估Q4營收達1,200至1,266億元 可望創五季新高

聯發科法說會／Q3每股賺11.64元 前三季賺逾三股本

台積電前副總裁林本堅：美國無法阻止陸晶片進展 中芯應能進步到5奈米

聯發科、創意 權證押偏價外

相關新聞

美AI新禁令上路 廣達：影響不大

美國日前宣布擴大限制出口大陸晶片，相關禁令更取消原訂卅天緩衝期提前生效，市場憂心衝擊AI伺服器產業。對此，AI伺服器指標...

台積日本布局 崇越、華立、閎康跟進設點

台積電日本新廠布局持續推進之際，重要台灣夥伴崇越、華立、閎康等也布局日本。崇越除8月設立熊本辦公室，並評估東北北海道等區...

廣達集團海外布局 拚美德擴產

廣達集團持續拓展海外布局，廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令昨（29）日透露，即便集團近兩年已大幅增加產能，但在預期AI伺服...

大摩：半導體成熟製程有壓

外資摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華成熟製程晶圓代工」產業報告中，對半導體成熟製程示警，認為受電源管理IC（P...

廣達：AI伺服器動能緩緩向上

美國日前宣布擴大限制出口大陸晶片，相關禁令更提前生效，市場憂心衝擊AI伺服器產業。對此，AI伺服器指標廠廣達資深副總暨雲...

台積熊本廠 員工總數上千人

台積電日本熊本新廠如火如荼興建中，據了解，該廠區員工總數將逾千人，團隊成軍後，可確保台積電衝刺熊本新廠如期於2024年量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。