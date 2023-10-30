高通 可望釋手機復甦訊號

手機晶片大廠高通將在11月1日美股盤後（台灣時間11月2日清晨4時至5時）公布年度第4季（2023年7-9月）財報與展望，在勁敵聯發科日前率先釋出本季營收季增幅度優於市場預期，並看好明年手機市場將重返成長軌道的正向訊息後，市場預期高通的財報會議也可望有驚喜。

若聯發科、高通等兩大手機晶片廠同聲按讚後市，將為手機市場復甦吹響號角，相關供應鏈同步看旺。

市場預期，高通上季營收將比去年同期減少25.2%、降至85.14億美元，為連續四個季度以二位數的幅度萎縮，每股盈餘也銳減48.5%、降為1.92美元。

彭博資訊分析師指出，雖然台積電最近的財報暗示手機庫存可能開始逐漸回歸常態，但中國大陸華為新機的競爭、蘋果iPhone銷售逆風及需求復甦不振，仍可能抵銷整體市況好轉的助力。

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