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影／中華民國企業經理協進會60周年論壇 產業巨星雲集

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，今天舉辦《邁向下個一甲子 再創產業新高峰》會慶論壇，理事長羅達賢（左五）邀請工研院董事長李世光（右五）、朋程科技榮譽董事長盧明光（右四）、崇越集團董事長郭智輝（左四）、潘文淵文教基金會董事長史欽泰（左三）、晶達光電董事長李英珍（右二）、明基佳世達集團董事長陳其宏（左二）、台達電子董事長海英俊（右三）、廣達資深副總楊麒令（右）、工研院資深副總暨協理蘇孟宗（左）等產業及研發機構領導菁英一起推動下個六十週年。記者邱德祥／攝影
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，今天舉辦《邁向下個一甲子 再創產業新高峰》會慶論壇，理事長羅達賢（左五）邀請工研院董事長李世光（右五）、朋程科技榮譽董事長盧明光（右四）、崇越集團董事長郭智輝（左四）、潘文淵文教基金會董事長史欽泰（左三）、晶達光電董事長李英珍（右二）、明基佳世達集團董事長陳其宏（左二）、台達電子董事長海英俊（右三）、廣達資深副總楊麒令（右）、工研院資深副總暨協理蘇孟宗（左）等產業及研發機構領導菁英一起推動下個六十週年。記者邱德祥／攝影

中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，今天舉辦《邁向下個一甲子 再創產業新高峰》會慶論壇，由理事長羅達賢主持，邀請工研院董事長李世光、朋程科技榮譽董事長盧明光、崇越集團董事長郭智輝、潘文淵文教基金會董事長史欽泰、晶達光電董事長李英珍、明基佳世達集團董事長陳其宏、台達電子董事長海英俊、廣達資深副總楊麒令、工研院資深副總暨協理蘇孟宗等產業及研發機構領導菁英，聚焦「邁向下個一甲子 企業經營新課題」與「預見產業大趨勢 再創產業新峰」兩大主題，共同探討未來產業的趨勢與挑戰。會慶論壇的焦點儀式由羅理事長及上述企業領袖及專家共同揭幕，本次論壇計有產學研各界人士等約150人出席。

中華民國企業經理協進會理事長羅達賢在開幕致詞中提到，感謝六十年來協會在歷屆理事長及企業先進們的共同努力之下，秉持「專業、創新、誠信、服務」的核心價值，讓協會成長茁壯至今，已是台灣在規模、歷史及名聲上皆相當傑出的專業經理社團，這次論壇為產業各界人士提供了難得的機會，共同探討如何在未來一甲子中協助台灣經濟永續發展，再創產業新高峰。

工研院董事長李世光致詞表示，預見產業大趨勢及找到再創產業新高峰的方向及策略，是絕對需要面對與迎頭趕上的目標，透過跨產業的合作與交流，將可攜手打造更加蓬勃發展的產業未來。期望透過本次論壇，為各界提供許多寶貴的啟示並激發更多的創新思維和跨界合作。而作為我國最大研發機構的工研院很樂意與產業界的夥伴更緊密合作，一起為台灣的經濟發展開創新契機。

中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，今天舉辦《邁向下個一甲子 再創產業新高峰》會慶論壇，第一場論壇由崇越集團董事長郭智輝（左起）主持，潘文淵文教基金會董事長史欽泰、晶達光電董事長李英珍、明基佳世達集團董事長陳其宏與會。記者邱德祥／攝影
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，今天舉辦《邁向下個一甲子 再創產業新高峰》會慶論壇，第一場論壇由崇越集團董事長郭智輝（左起）主持，潘文淵文教基金會董事長史欽泰、晶達光電董事長李英珍、明基佳世達集團董事長陳其宏與會。記者邱德祥／攝影
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，工研院董事長李世光致詞。記者邱德祥／攝影
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，工研院董事長李世光致詞。記者邱德祥／攝影
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，第一場論壇由朋程科技榮譽董事長盧明光（左起）主持，台達電子董事長海英俊、廣達資深副總楊麒令、工研院資深副總暨協理蘇孟宗與會。記者邱德祥／攝影
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，第一場論壇由朋程科技榮譽董事長盧明光（左起）主持，台達電子董事長海英俊、廣達資深副總楊麒令、工研院資深副總暨協理蘇孟宗與會。記者邱德祥／攝影
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，理事長羅達賢致詞。記者邱德祥／攝影
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，理事長羅達賢致詞。記者邱德祥／攝影
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，今天舉辦《邁向下個一甲子 再創產業新高峰》會慶論壇，理事長羅達賢（左五）邀請工研院董事長李世光（右五）、朋程科技榮譽董事長盧明光（右四）、崇越集團董事長郭智輝（左四）、潘文淵文教基金會董事長史欽泰（左三）、晶達光電董事長李英珍（右二）、明基佳世達集團董事長陳其宏（左二）、台達電子董事長海英俊（右三）、廣達資深副總楊麒令（右）、工研院資深副總暨協理蘇孟宗（左）等產業及研發機構領導菁英一起推動下個六十週年。記者邱德祥／攝影
中華民國企業經理協進會慶祝成立六十週年，今天舉辦《邁向下個一甲子 再創產業新高峰》會慶論壇，理事長羅達賢（左五）邀請工研院董事長李世光（右五）、朋程科技榮譽董事長盧明光（右四）、崇越集團董事長郭智輝（左四）、潘文淵文教基金會董事長史欽泰（左三）、晶達光電董事長李英珍（右二）、明基佳世達集團董事長陳其宏（左二）、台達電子董事長海英俊（右三）、廣達資深副總楊麒令（右）、工研院資深副總暨協理蘇孟宗（左）等產業及研發機構領導菁英一起推動下個六十週年。記者邱德祥／攝影

工研院 李世光

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