中華電領航衝刺婚育率 打造願婚敢生樂養幸福職場

中華電信（2412）今（29）日於圓山大飯店盛舉行112年「偕手同心 共創將來」員眷集團婚禮。日前中華電信已經宣布2024年起全員加薪、平均幅度超過4%，中華電信董事長郭水義表示，未來規劃擴大設立教保中心、推動彈性上班機制，持續打造幸福職場。

郭水義強調，上任後持續中華電信打造成為幸福快樂職場，過去多年推動的相關措施會持續深化擴大外，正規劃在六都以外地區，擴大設立職場教保服務中心，鼓勵父母親上班帶小孩一起上學，讓小孩內心會更有安全感。

中華電信集團結婚典禮邀請行政院院長陳建仁擔任證婚人，中華電信董事長郭水義及總經理林昭陽擔任主婚人，中華電信工會理事長洪秀龍及職工福利委員會主任委員鄭文暹擔任介紹人，為88對新人獻上祝福。

陳建仁致詞時表示，中華電信是幸福企業的模範生，除了提供高度競爭力的薪酬外，也建構多元、包容、友善的職場環境及全方位福利措施，相對的，員工滿意職場環境形成低度人才流動率，造就公司人才資產豐沛，讓公司更具競爭力，這是一種善的循環，期許所有企業都能落實員工照顧，和政府齊力守護勞工。

林昭陽致詞時表示，88對新人中有11對是在中華電信大家庭裡遇到了相知、相惜、相愛而後決定相伴一生的伴侶，除了為所有新人開心外，更向新加入中華電信大家庭的才子佳人保證，公司向來視員工為最重要的資產，必定會積極建構友善職場環境、盡力照顧員工。林總經理強調，近年來少子化問題已成為國安議題，鼓勵新人們衝刺生育率，期待新人們很快就能享用公司完善的育兒福利措施。

郭水義表示，近年來政府持續強化對基層勞工及家庭的照顧、關注少子化議題，並投入相當資源研擬鼓勵國人婚育計畫；中華電信身為龍頭企業，積極從各個面向響應政府政策，落實員工照護，以實際行動支持同仁兼顧工作與幸福家庭生活。

郭水義期勉新人，未來相處時，要以誠信為本、彼此信賴、生活多點創新製造樂趣、承諾當責負起責任，並祝願新人們幸福美滿，進一步將幸福傳遞給身邊的每一個人。

中華電信指出，致贈每對新人中華電信「光世代套餐」1年及1萬元紅包作為結婚賀禮，為新人們喜上加喜，讓新人們荷包滿滿、幸福美滿。

商品推薦