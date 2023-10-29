焦佑鈞：記憶體存貨解決八成 明年市況可望優於今年

華邦電董事長焦佑鈞昨（28）日表示，存貨這個最大「包袱」現階段有八成都解決了，明年存貨不再是問題，對產業看法正向，若現在的經濟狀態延續，通膨、利率和地緣政治不會再有特別變化，2024年市況將優於今年。

華邦電為DRAM、快閃記憶體大廠，昨日舉行零碳家庭日，焦佑鈞釋出最新展望時指出，今年各界認為景氣不佳，主要是2021及2022年景氣大好，使得今年景氣修正，心理感受有擴大情況，可是從產品銷售情況來看，其實不會比2019年及2020年差，拉開十年曲線，若排除2021、2022年因疫情造成的異常狀況，今年產業景氣應屬健康狀態，處於長期上升趨勢中。

焦佑鈞以子公司新唐舉例，該公司主力產品為微控制器，有八個事業群，只有兩至三個事業群還有存貨問題，推估明年存貨不會是問題了，擺脫庫存包袱後，產業景氣應可好轉。

圖／經濟日報提供

華邦電總經理陳沛銘補充，出貨量提升、價格在底部下，估今年第4季營運會優於第3季，明年若經濟情況和今年相同，最大差別就在於「庫存」。

關於明年資本支出，華邦電估與今年差不多，約在130億-140億元，高雄廠1萬片投滿，正引進新產能設備，2024年第2季1.4萬片規模將會到位，其中大多數產能會由當前25S奈米轉換到20奈米製程；台中降載部分，年初減投三到四成，現階段已回升到減產二成，台中廠若滿載可達5.8萬片。

華邦電因客戶需求回溫與急單挹注，產能利用率回升，今年9月營收67.66億元，月增5.3%、年減7.9%，連二月營收上揚；第3季營收195.06億元，季增3.6%、年減11.9%，近四季以來新高；前三季累計營收558.32億元，較去年同期下滑25.8%。華邦電第2季已轉虧為盈，但上半年累計仍虧損，每股淨損0.16元。

提及地緣政治對產業影響，焦佑鈞回應，研判地緣政治不會再有特別變化，通膨、利率也不會有特別變化，可說是「外面越危險、台灣反而越安全」，因為大國沒時間管。

商品推薦