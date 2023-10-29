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台積中科擴廠 內政部：速審明年交地

聯合報／ 記者黃寅余采瀅簡慧珍／連線報導

攸關台積電先進製程的中科二期擴建都市計畫變更案，內政部廿六日舉行都委會專案小組會議，決議請台中市政府修正計畫書圖再審；內政部長林右昌昨明確指出，此案內政部會加速審議，目前預排十一月二日就會再審議土地徵收部分，之後都市計畫變更若過關，明年中科二期土地就可以交付給廠商，加速台中的建設與發展。

林右昌昨赴台中參加民進黨立委參選人輔選行程，他說，政府非常關心及重視台中市的建設，「這是我們重點投資及建設的一個城市」，對中科二期擴建都市計畫變更案，內政部提出六項具體的建議給台中市政府，希望台中市政府能盡快修正相關計畫書圖，再提報內政部審議。

內政部都委會專案小組會議要求的六大改善方向，包含一是須補強說明園區擴建選址理由並具體說明二○五○淨零路徑策略與目標。二是公共運輸等區域性計畫道路規畫等交通系統計畫，應再敘明。第三須確保基礎水電供應無虞，尤以再生水、綠電為重要指標。第四是地震調查、環境敏感、災害潛勢及防災計畫待都委會決議。第五則強調環評、土地徵收的公益性及必要性，原址台中興農高爾夫球場的會員球證權益等，應該被保障。第六是營改基金土地處理方式，必須持續關注。

彰化縣長王惠美昨表示，台積電設廠是國家重大經濟建設，只要台積電有意願到彰化，很多問題即可重新協調。

內政部 台中市 都市計畫

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