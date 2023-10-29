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華邦電董座：半導體景氣明年轉好

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
華邦電董事長焦佑鈞。記者李孟珊／攝影
華邦電董事長焦佑鈞。記者李孟珊／攝影

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞昨（二十八）日表示，半導體庫存問題的「包袱」，預料只要二至三季後即可解開，近期幾個主要經濟體的數據顯示，展望已開始優於年初的悲觀預期，他認為影響整體經濟最大的兩大變數「通膨、利率」的不確定因素，已獲得控制，相信明年景氣可較今年好。

華邦電昨在故宮南院舉辦家庭日活動，焦佑鈞受訪時說，「現在大家認為的不景氣，應稱是有錢人的不景氣」，作為各界對不景氣定義的落差。

他說，過去十年因利率低，造成很多奢侈品大幅上漲，讓有錢人認為他的資產價值大幅提高，但現在隨著利率不斷調升，高利率讓這些有錢人認為他們手中的資產價值不漲了，連帶覺得景氣不好。

焦佑鈞話鋒一轉，並指出現在大家認為半導體景氣變差，但若將疫後晶片缺貨，即二○二一年及二○二二年大好的兩年拿掉，重新檢視半導體產業十年成長曲線，仍呈上升趨勢。

焦佑鈞以自家公司為例，指出今年整體產品銷售並不會比二○一九年及二○二○年差，稍早很多部門頻頻叫苦，是因價格跌太快。

他說，明年產業景氣還有很多變數，不過，大家關注半導體庫存問題，預料再經二到三季即可解開包袱。他舉華邦電生產的編碼型快閃記憶體（NOR Flash）幾乎應用在所有的科技產品為例，原本華邦電去年第四季因需求轉弱，減產三到四成，現在產能已逐步拉升，若以年初多數預測機構認為要修正至今年下半年，實際情況是手機和個人電腦端的拉貨逐步增加，預料明年若沒有特殊狀況，景氣應比今年好。

焦佑鈞昨日還指出，以巴戰爭牽涉多國利益，但美、中、俄羅斯已紛紛介入斡旋，預料對整體經濟衝突有限，且因美中俄等幾個大佬無餘力關注台海問題、加上美國即將選舉，各國會希望大事化小，可以說是「外面愈危險，這裡（指台灣）就愈安全」。

半導體 庫存

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